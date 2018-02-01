СМИ: Испытания системы ПРО Aegis на Гавайях окончились неудачей
Отмечается, что ракета SM-3, которой оборудован комплекс Aegis, не смогла перехватить запущенный с самолёта объект.
В Пентагоне не стали комментировать данный инцидент.
По данным телеканала, Вашингтон не хочет накалять обстановку на Корейском полуострове в преддверии Олимпийских игр, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.
В конце августа сообщалось, что американские военные успешно сбили баллистическую ракету средней дальности в рамках испытаний системы противоракетной обороны (ПРО) на Гавайях.