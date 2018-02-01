СМИ: Испытания системы ПРО Aegis на Гавайях окончились неудачей

Испытания системы ПРО Aegis на территории американского штата Гавайи окончились неудачей. Об этом информирует CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что ракета SM-3, которой оборудован комплекс Aegis, не смогла перехватить запущенный с самолёта объект.

В Пентагоне не стали комментировать данный инцидент.

По данным телеканала, Вашингтон не хочет накалять обстановку на Корейском полуострове в преддверии Олимпийских игр, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.

В конце августа сообщалось, что американские военные успешно сбили баллистическую ракету средней дальности в рамках испытаний системы противоракетной обороны (ПРО) на Гавайях.