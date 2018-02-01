СМИ: Испытания системы ПРО Aegis на Гавайях окончились неудачей

Короткая ссылка
Испытания системы ПРО Aegis на территории американского штата Гавайи окончились неудачей. Об этом информирует CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что ракета SM-3, которой оборудован комплекс Aegis, не смогла перехватить запущенный с самолёта объект.

В Пентагоне не стали комментировать данный инцидент.

По данным телеканала, Вашингтон не хочет накалять обстановку на Корейском полуострове в преддверии Олимпийских игр, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.

В конце августа сообщалось, что американские военные успешно сбили баллистическую ракету средней дальности в рамках испытаний системы противоракетной обороны (ПРО) на Гавайях.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru