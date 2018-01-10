Госдепартамент США утвердил продажу Японии ракет для ПВО

Государственный департамент США одобрил сделку с Японией по продаже четырёх ракет-перехватчиков для противоракетной системы.

Об этом сообщается на сайте Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA) США.

Отмечается, что общая сумма сделки составляет $133,3 млн.

Как указывается в заявлении ведомства, речь идёт о ракетах Standard Missile-3 (SM-3) Block IIA и пусковых установках к ним Mk-29.

«Предлагаемая продажа будет способствовать внешней политике и национальной безопасности США путём повышения безопасности важного союзника, который был и продолжает оставаться силой для политической стабильности и экономического прогресса в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — отмечают в агентстве.

В ведомстве также добавили, что предварительное одобрение сделки не подразумевает факта её заключения.

Ранее правительство Японии утвердило решение о размещении на территории страны двух американских комплексов ПРО Aegis Ashore.