«На грани большой войны»: к чему привело размещение американских ракет средней дальности в Европе в 1983 году

18 января 1983 года президент США Рональд Рейган подписал указ о размещении ракет средней дальности в Европе. В общей сложности вблизи рубежей соцблока были установлены 572 ракеты. В ноябре того же года состоялись учения НАТО, которые руководство СССР восприняло как подготовку к ядерному удару. Обстановка разрядилась только в декабре 1987 года, когда лидеры США и СССР подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Как мир балансировал на грани ядерной войны, выяснял RT.

Развёртывание американских ракет средней дальности стало кульминацией холодной войны. Решение об этом принял Совет НАТО ещё в декабре 1979 года. Согласно планам альянса, к 1983 году в Западной Европе должно было появиться 108 ракет «Першинг» (Pershing) и 464 «Томагавка» (Tomahawk).

Однако руководство США реализовывать договорённости не спешило. Вашингтон рассчитывал убедить Москву убрать с западных границ СССР развёрнутые ранее комплексы РСД-10 «Пионер», но к концу 1982 года переговоры зашли в тупик. 18 января 1983 года глава Белого дома Рональд Рейган подписал указ о размещении в Европе «Першингов» и «Томагавков».

Большинство российских историков склонны считать, что политика администрации Рейгана едва не привела к началу крупномасштабной войны с использованием ядерного оружия. В США же, наоборот, по-прежнему распространено мнение, что Советский Союз намеревался нанести удар первым и это вынудило Рейгана принять такое решение.

В западноевропейских странах единого подхода к событиям 1983 года нет. Например, французское интернет-издание Slate в материале под заголовком «1983: когда мир завис на грани ядерного апокалипсиса» утверждает, что и советские, и американские стратеги «хотели создать план Б на случай провала мер сдерживания и начала ядерной войны».

Как полагает издание, Рейган мог не осознавать катастрофических последствий ядерной войны и той опасности, которую представляют для Европы ракеты средней дальности. Однако настроения, царившие в Москве, также не внушали оптимизма. Советский лидер Юрий Андропов, если верить Slate, был готов вступить в ядерную дуэль первым, будучи уверенным, что тем самым спасёт СССР.

«Вызвать паранойю»

Как отмечают историки, отношения между СССР и США в 1983 году сравнимы с периодом «Карибского кризиса» осенью 1962 года. Республиканец Рональд Рейган был ярким представителем ястребов. Не менее жёстко по отношению к США был настроен и бывший председатель КГБ Юрий Андропов.

Советские газеты начала 1980-х годов оценивали внешнюю политику Рейгана как «агрессивно-империалистическую». Придя к власти в 1980 году, 40-й президент США заявил о намерении в два раза увеличить военный бюджет и отдал распоряжение о разработке новых видов летального оружия (дальних бомбардировщиков и ракетного вооружения).

В американской прессе регулярно появлялась информация о готовности Вашингтона к использованию атомного оружия против СССР. Так, в 1982 году The New York Times сообщила о существовании некоего секретного документа, реализация которого должна подготовить США к ведению сразу двух ядерных войн. В том же году The Los Angeles Times написала, что Рейган якобы принял указ о мерах по обеспечению победы Соединённых Штатов в ядерной войне.

40-й президент США Рональд Рейган

На официальном уровне Рейган объявил о старте программы «Стратегическая оборонная инициатива» (СОИ, «Звёздные войны») с целью нивелировать возможности советских стратегических сил. По сути, проект подразумевал создание глобальной системы ПРО с использованием средств космического базирования.

Весной 1983 года авианесущие группы ВМС США провели в Тихом океане масштабные учения, на которых отрабатывался обстрел советских стратегических объектов на Курильских островах. Одновременно увеличилось число полётов вблизи воздушных рубежей стран соцблока и СССР.

Из рассекреченных документов Агентства национальной безопасности (АНБ) следует, что постоянные провокации со стороны США должны были «вызвать паранойю у советского руководства».

Следствием чрезвычайной напряжённости в двусторонних отношениях стала катастрофа южнокорейского Boeing 747, летевшего из Нью-Йорка в Сеул. 1 сентября 1983 года самолёт на сотни километров отклонился от курса, нарушив воздушное пространство СССР. В результате лайнер был сбит советскими ПВО, которые приняли его за американский самолёт-разведчик.

В ноябре 1983 года НАТО провело командно-штабные учения «Опытный лучник — 83» (Able Archer — 83). В ходе манёвров военнослужащие альянса впервые в истории отработали взаимодействие в режиме максимальной боеготовности, который означает возможность применения ядерного оружия. В ответ СССР, Польша и ГДР тоже привели свои вооружённые силы в полную боеготовность.

«Угрозами и провокациями американцы стремились сбить с толку Советский Союз. И надо признать, у них многое получилось. В 1983 году советская элита была дезориентирована. Эта нервозность и ожидание агрессии со стороны американцев, видимо, стали причиной трагедии с южнокорейским лайнером», — предположил в беседе с RT кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.

Эксперт считает, что в начале 1980-х годов Вашингтон проводил кампанию, направленную на провоцирование Советского Союза с целью лишить Москву доступа к достоверной информации о планах и военном потенциале США.

«Империя зла»

Первая батарея ракет средней дальности появилась в Западной Германии в декабре 1983 года. Через 2 года США разместили в Европе 108 MGM-31C Pershing II и 464 BGM-109G Tomahawk. В ответ Советский Союз нарастил производство оперативно-тактических комплексов «Ока» и начал оснащать подводные лодки крылатыми ракетами.

«Першинги» и «Томагавки» были нацелены на уничтожение советских шахтных пусковых установок, штабов, командных пунктов и группировок войск на западных рубежах.

Дальность MGM-31C Pershing II составляла 1770 км, BGM-109G Tomahawk — 2400 км. Эти ракеты могли поразить цели на европейской территории СССР максимум за 10 минут. Как утверждал вице-президент Национального разведывательного совета при ЦРУ Герберт Мейер, удар американских ракет будет настолько молниеносен, что «кремлёвское руководство не успеет встать со стула».

До начала размещения ракет средней дальности Рейган провёл несколько встреч с представителями СССР. В феврале 1983 года он побеседовал с советским послом Анатолием Добрыниным. Но уже в марте президент США сделал историческое заявление, объявив Советский Союз «империей зла».

В июле 1983 года на встрече в Кремле с канцлером ФРГ Гельмутом Колем и главой немецкого МИД Гансом Геншером Андропов достаточно резко выразился по поводу размещения ракет средней дальности в Европе: «Пускай Запад не сомневается: появление «Першингов» в Европе означает, что мы примем ответные меры».

Лёд между двумя противоборствующими державами начал таять в 1984 году. В мае 1984 года 13-й директор ЦРУ Уильям Кейси представил Рейгану доклад, в котором говорилось, что Советский Союз был готов нанести ответный ядерный удар в конце 1983 года из-за небывалой военной активности НАТО.

11 марта 1985 года генеральным секретарём ЦК КПСС стал Михаил Горбачёв, выступавший за потепление отношений с Западом. 8 декабря 1987 года после двух лет переговоров Москва и Вашингтон заключили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Согласно документу, утилизации подлежали все вооружения и комплектующие данного класса. Советская сторона уничтожила 1846 ракетных комплексов (РСД-10 «Пионер», Р-12, Р-14, РК-55, ОТР-22 «Темп-С», ОТР-23 «Ока»). США ликвидировали 846 комплексов (MGM-31C Pershing II, MGM-31A Pershing IA и BGM-109G).

«Выждали удобный момент»

Дмитрий Евстафьев назвал решение Рейгана разместить ракеты средней дальности закономерным. По его мнению, Запад не мог оставить без ответа усиление военного присутствия СССР вблизи собственных рубежей. В то же время присутствие «Першингов» и «Томагавков» в Западной Европе привело к смещению баланса сил уже в пользу НАТО.

«После появления «Першингов» мир вновь оказался на грани большой войны. Однако нужно понимать, что Западная Европа была в тот момент очень напугана. На желании союзников укрепить обороноспособность как раз и сыграл Рейган, а точнее — стратеги, которые за ним стояли», — пояснил Евстафьев.

Эксперт полагает, что обстановка конца 1970-х годов не требовала от СССР размещения «Пионеров» на западных границах. По его словам, в середине 1970-х годов Москва достигла с НАТО баланса сил, который был необходим для обеспечения безопасности.

«Я не оправдываю американцев, но советская элита недооценила последствия развёртывания ракет средней дальности. Сложилась крайне неприятная для нашей страны ситуация. Американцы выждали удобный момент и при полном одобрении европейцев разместили очень грозное оружие», — отметил собеседник RT.

При этом Евстафьев убеждён, что Москве не стоило подписывать ДРСМД, не оговорив с Вашингтоном сокращение «Томагавков» морского базирования и ограничение военной деятельности США в космосе. Эксперт считает, что сегодня Вашингтон пользуется такого рода пробелами в договоре 1987 года.

«Несмотря на то, что Москва в конце 1970-х годов явно перегнула палку, полный отказ от целого класса вооружений был не в её пользу. Баланс сил в итоге сместился в пользу США, и в наше время мы по-прежнему ощущаем негативные последствия этого договора. Но аннулировать ДРСМД тоже ни в коем случае нельзя, так как это приведёт к повторению сценария 1983 года», — резюмировал Евстафьев.