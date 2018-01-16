«Стимул для переговоров»: к чему привело появление в арсенале СССР водородной бомбы

16 января 1963 года лидер СССР Никита Хрущёв заявил, что Москва обладает невероятно мощным атомным оружием. Речь шла о термоядерной (водородной) бомбе, разрушительная сила которой в сотни раз больше обычного атомного боеприпаса. Современники по-разному оценивали прорыв советской науки. Сегодня российские историки уверены, что это событие изменило баланс сил в мире и внесло неоценимый вклад в безопасность Советского Союза. О паритете СССР и США — в материале RT.

55 лет назад, 16 января 1963 года, первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв сообщил, что Советский Союз стал обладателем мощнейшего оружия в мире — 100-мегатонной термоядерной (или водородной) бомбы. Об этом он заявил в Берлине на 6-м съезде Социалистической единой партии Германии.

Советский боеприпас, о котором говорил Хрущёв, в 7,5 тыс. раз превосходил по мощности 13-килотонную атомную бомбу «Малыш», которую 6 августа 1945 года сбросил на Хиросиму американский самолёт B-29. Жертвами взрыва и радиационного заражения стали около 200 тыс. человек.

США стремились многократно усилить мощь атомного оружия и одновременно уменьшить размеры смертоносных боеприпасов. СССР предпринимал максимум усилий, чтобы не отставать от геополитического противника.

В основу термоядерной бомбы легла технология реакции ядерного синтеза, в которой участвует тяжёлый водород — дейтерий. В водородной бомбе обычный атомный боеприпас фактически выполняет функцию детонатора. Он «поджигает» дейтерий, который окружён оболочкой из природного урана.

Также для увеличения энерговыделения термоядерного боеприпаса используется тритий (сверхтяжёлый водород). Именно поэтому термоядерная бомба получила название водородной.

«Колоссальная и нетривиальная работа»

Первый прообраз термоядерной бомбы США испытали 1 ноября 1952 года на Маршалловых островах. Мощность боеприпаса составила 10,4 мегатонны, превысив в 450 раз мощность 21-килотонной бомбы «Толстяк», сброшенной на Нагасаки 9 августа 1945 года.

Советский Союз впервые испытал прототип водородной бомбы 12 августа 1953 года на Семипалатинском полигоне (Казахская ССР), это была четвёртвая попытка «протестировать» термоядерное оружие. Боеприпас мощностью 400 килотонн получил название «изделие РДС‑6c».

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«Испытание вызвало огромный интерес и волнение во всем мире. В США его окрестили «Джо-4». «4» — порядковый номер советских испытаний, «Джо» — соответствует Иосифу, имя Сталина. Мощность взрыва и другие параметры оказались близкими к расчётным. Начальство было в восторге. Мы же понимали, что ещё предстоит колоссальная и нетривиальная работа», — воспоминал «отец водородной бомбы» академик Андрей Сахаров.

В последующие девять лет в рамках программы по созданию мощнейшей в мире водородной бомбы СССР провёл свыше 200 различных испытаний. В итоге советские учёные смогли решить эту сложнейшую технологическую задачу.

17 октября 1961 года на XXII съезде КПСС Никита Хрущёв представил делегатам отчётный доклад, где содержалась информация о ходе работ по созданию термоядерного боеприпаса. В своём выступлении советский лидер анонсировал грядущее испытание мощнейшей водородной бомбы.

Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв

РИА Новости

«Хочу сказать, что очень успешно идут у нас испытания и нового ядерного оружия. Скоро мы завершим эти испытания. Очевидно, в конце октября. В заключение, вероятно, взорвём водородную бомбу мощностью в 50 миллионов тонн тротила (мегатонн)», — сообщил Хрущёв.

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30 октября 1961 года состоялось успешное испытание «чистой» водородной бомбы АН602, мощность которой составила 58 мегатонн. Это был самый сильный ядерный взрыв в истории человечества. Испытание прошло в Арктике на Государственном полигоне №6 «Сухой Нос» (Новая Земля).

Бомба была закреплена под фюзеляжем самолета Ту-95. Экипаж под руководством подполковника Андрея Дурновцева сбросил АН602 с высоты 10,5 км. После этого в хвостовой части бомбы раскрылся парашют. Это было необходимо, чтобы лётчики смогли удалиться на безопасное от взрыва расстояние.

Подрыв АН602 произошёл на высоте примерно 4,2 км. Возникла очень яркая вспышка, которую можно было видеть даже за тысячу километров. Через 30 секунд после взрыва огненный купол достиг высоты 30 км. Спустя несколько минут купол превратился в грибообразное облако, которое экипаж самолёта мог наблюдать, находясь уже на расстоянии в 800 км.

«Царь-бомба»

Выступая на XXII съезде КПСС, Хрущёв отметил, что «взорвав 50-миллионную бомбу, мы тем самым испытаем устройство и для взрыва 100-миллионной бомбы». Таким образом советский лидер предупредил США о готовности СССР в короткое время создать боеприпас, обладающий ещё большей разрушительной силой.

В то же время Хрущёв подчеркнул, что Москва не намерена размахивать ядерной дубинкой, осознавая последствия применения оружия массового поражения.

«Однако, как говорили прежде, дай бог, чтобы эти бомбы нам никогда не пришлось взрывать ни над какой территорией. Это самая большая мечта нашей жизни!» — заявил Хрущёв.

Натурный макет АН602 в Музее ядерного оружия

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Испытание 50-мегатонной бомбы вызвало огромный резонанс в мире, она получила прозвище «царь-бомба».

В беседе с RT военный историк Юрий Мелконов отметил, что создание в СССР мощнейшего термоядерного боеприпаса имело огромное геополитическое значение. По его мнению, это событие охладило агрессивный пыл не только американских, но и советских стратегов.

«СССР был вынужден бросить колоссальные ресурсы на достижение ядерного паритета с США. Однако это было вызвано отнюдь не идеологической борьбой с капитализмом. Без мощного атомного оружия было невозможно обеспечить безопасность Советского Союза. Обладание им, как ни странно, привело в итоге к пониманию недопустимости ядерной войны», — пояснил Мелконов.

Как полагает эксперт, гарантированное взаимоуничтожение было единственным способом предотвратить перерастание холодной войны в крупномасштабный конфликт с использованием атомного оружия. Мелконов уверен, что именно создание «царь-бомбы» отрезвило в равной степени руководство СССР и США.

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«Ядерной войны боялись все. Водородная бомба, о появлении которой в январе 1963 года объявил Хрущёв, как мне кажется, перевернула сознание военно-политических элит обоих государств. Москве и Вашингтону стало понятно, что какие бы ни были противоречия, такое оружие нельзя применять. Это стало стимулом для переговоров и заключения соглашений об ограничениях, связанных с военным атомом», — сказал Мелконов.

5 августа 1963 года в Кремле лидеры СССР, США и Великобритания подписали первый международный договор, который ограничивал процесс разработки атомного оружия. Документ запрещал проводить испытания ядерных боеприпасов в атмосфере, космосе и под водой.

Этот договор послужил прологом для переговоров о международном регулировании вопросов разработки и применения ядерного арсенала. В 1968 году страны — члены ООН подписали Договор о нераспространении ядерного оружия, который запрещал ядерным державам передавать атомное оружие и технологии его производства третьим странам.

«Опасный пережиток»

Появление водородной бомбы у СССР современники оценивали неоднозначно. На Западе утвердилась точка зрения о том, что советский режим потратил слишком много ресурсов на демонстрацию силы. В то же время признавалось, что Москва получила эффективный инструмент давления на капиталистический блок.

В советском обществе положительно оценивали успешное завершение программы по созданию водородного боеприпаса. Однако часть интеллигенции СССР ушла в оппозицию, апеллируя к необходимости срочного прекращения ядерной гонки.

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Одним из ярких представителей советского пацифистского движения стал Андрей Сахаров, получивший медаль Героя Социалистического Труда за вклад в создание «царь-бомбы». С середины 1960-х годов академик начал требовать принятия мер, которые бы привели к гарантированному неприменению атомного оружия. В 1980 году Сахаров был лишён наград и отправлен в ссылку в Горький (Нижний Новгород).

«Ядерное оружие имеет смысл только как средство предупреждения ядерной же агрессии потенциального противника. То есть нельзя планировать ядерную войну с целью выиграть. В настоящее время ядерное устрашение — опасный пережиток! Нельзя с целью избежать агрессии с применением обычного оружия угрожать ядерным оружием, если его применения нельзя допустить», — утверждал Сахаров в статье «Опасность термоядерной войны» (1983).

Юрий Мелконов полагает, что Сахаров попал в опалу, так как указывал на перегибы в политической риторике руководства СССР. Однако в период холодной войны агрессивные заявления звучали как из Москвы, так и из Вашингтона. Обе державы наращивали ядерные арсеналы, и потому процесс разоружения должен был носить исключительно взаимный характер.