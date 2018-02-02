Корейский пат: скрывает ли Пентагон от Трампа «секретные» пути решения вопроса КНДР

Помощники президента США Дональда Трампа якобы выразили недовольство Пентагоном в связи с тем, что оборонное ведомство не предоставляет главе государства информацию о возможных решениях северокорейского вопроса. По данным СМИ, это связано с опасениями военных, что Трамп может начать полномасштабные военные действия против КНДР. Впрочем, эксперты считают, что «секретного плана» атаки на Пхеньян у американских силовиков нет и начинать войну они не готовы. Почему в США заговорили о конфликте между администрацией США и Пентагоном — в материале RT.

В окружении Дональда Трампа недовольны тем, что Пентагон не предоставляет президенту США альтернативные сценарии возможных решений северокорейской проблемы. По информации The New York Times, противоречия возникли между помощником Трампа по национальной безопасности Гербертом Макмастером и оборонным ведомством США.

По мнению Макмастера, военные должны раскрыть главе государства весь арсенал проработанных сценариев борьбы с северокорейским режимом. Однако Пентагон опасается, что ознакомление Дональда Трампа с этой информацией может подтолкнуть его к началу полномасштабного военного конфликта. Это, по мнению военного командования, грозит катастрофическими последствиями. Опасения Пентагона разделяют в Госдепартаменте, уточняет издание. В окружении Трампа доминирует точка зрения, согласно которой переговоры с КНДР приводят только к уступкам со стороны Вашингтона.

«Происки США»

Дональд Трамп в августе прошлого года поручил военному командованию разработать «надёжные и эффективные военные варианты» ответа Пхеньяну. Об этом сообщил 17 августа председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Джозеф Данфорд, комментируя слова старшего советника Дональда Трампа по политическим и стратегическим вопросам Стивена Бэннона об отсутствии военного решения северокорейской проблемы. И уже 18 августа Бэннон лишился своей должности.

Стивен Бэннон

Reuters

© Joshua Roberts

Сегодня большое недовольство американской администрации вызывают прямые переговоры, которые в преддверии зимних Олимпийских игр начали Северная и Южная Корея. 2 февраля министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо направил письмо Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с просьбой обратить внимание на действия США по дестабилизации ситуации на Корейском полуострове.

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«Возлагаю надежды на то, что вы в соответствии со своей миссией по Уставу ООН обратите серьёзное внимание на происки США с целью разместить средства ядерной войны и спровоцировать ядерную войну (…)», — говорится в письме.

Действительно, вместо того чтобы поприветствовать мирный диалог на Корейском полуострове, Вашингтон перебросил на авиабазу в Гуаме шесть стратегических бомбардировщиков, а также собрал на переговоры в канадском Ванкувере страны, входившие в альянс, воевавший против северян во время Корейской войны. Эти действия американской администрации вызвали осуждение не только в Пхеньяне, но также в Пекине и Москве. Кроме того, 18 января дипломаты и военные из Южной Кореи и США договорились о ротационном размещении на южнокорейской территории американских стратегических вооружений.

Оружие возмездия

Однако, несмотря на резкие выпады, Вашингтон до сих пор не решился на открытый военный конфликт с КНДР. Вероятность американо-корейской войны отдаляется с каждым месяцем — время работает на северокорейский режим. За последние годы Северная Корея заметно укрепила не только свои вооружённые силы, но и экономический потенциал, считают эксперты.

Постоянный военно-политический прессинг со стороны США превратил КНДР в мобилизационное государство, использующее все возможные методы для своей защиты. Например, имея в распоряжении новейшие технологии, южнокорейское Минобороны не смогло уберечь секретные данные от северокорейских хакеров. Как заявил в октябре прошлого года депутат от правящей южнокорейской Демократической партии Ли Чхоль Хи, хакеры из КНДР взломали внутреннюю сеть Минобороны Южной Кореи и похитили детали «Оперативного плана 5015» — сценария войны против Северной Кореи. Доказательств того, что за кибератакой стоял Пхеньян, представлено не было, однако эксперты считают, что северокорейские программисты действительно способны совершить такой взлом.

Главным образом беспокойство американской стороны вызывает северокорейская ракетно-ядерная программа. За последние годы Пхеньяну удалось заметно продвинуться в создании ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет.

Испытание северокорейской БРПЛ

Reuters

© KCNA

1 января 2018 года лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о завершении работ по созданию в стране собственных ядерных сил, добавив, что сейчас северокорейские специалисты готовятся к новым испытаниям межконтинентальной баллистической ракеты. Пхеньян готов к запуску массового производства МБР. Первыми рискуют оказаться под ударом ядерного оружия КНДР объекты Пентагона в Японии, а также военная база США на острове Гуам. Американцы ещё в прошлом году начали укреплять противоракетную оборону своих объектов в регионе. К примеру, сообщалось о переброске в окрестности базы корпуса морской пехоты США Футэмма в префектуре Окинава, а также авиабазы Кадена наземных установок ПРО Patriot PAC-3.

Однако ни одна система ПРО не даёт стопроцентной защиты. Недавно провалом окончились испытания новейшей американо-японской противоракеты SM-3 Block IIA системы ПРО Aegis Ashore на Гавайях — ракета не смогла поразить цель.

«Тысячи жизней»

Также следует отметить, что неядерные вооружённые силы КНДР представляют если не большую, то точно не меньшую угрозу для потенциальных военных противников. Численность северокорейской армии достигает миллиона военнослужащих, при этом командование может, по некоторым оценкам, в короткие сроки поставить под ружьё ещё до семи миллионов человек.

Солдаты северокорейской армии на параде

Reuters

© Kyodo

Доступ Пхеньяна к современным вооружениям ограничен, зато северокорейские военные не испытывают недостатка в старой советской технике.

Так, подводный флот КНДР представлен примерно 70 подводными лодками — таким же числом субмарин, пусть и значительно более современных, располагают Китай и США. А в 2016 году северокорейские военные осуществили с подлодки успешный пуск баллистической ракеты «Пуккыксон-1».

«Если исключить ядерный сценарий, то попытки разбить силы общего назначения КНДР дорого обойдутся американцам — в десятки тысяч жизней, — пояснил в интервью RT военный эксперт Михаил Тимошенко. — Сеул, например, находится в зоне досягаемости артиллерии, как и американские военные базы. А у КНДР есть где-то около 20 тысяч артиллерийских орудий. И учитывая исторический опыт, оправдаться перед избирателями за жертвы властям США будет непросто».

Выводы о нежелательности прямого военного конфликта с Пхеньяном были сделаны Пентагоном ещё в начале 1990-х годов, когда кресло президента США занимал Билл Клинтон. Согласно примерным подсчётам, война с Северной Кореей обошлась бы Штатам в $100 млрд и обернулась бы гибелью 100 тыс. американских граждан.

Ким Чен Ын проводит смотр армии

© KCNA

Возможный рычаг давления на КНДР — торговая и топливная блокада. Для Пхеньяна серьёзной проблемой является дефицит нефти и нефтепродуктов — вести войну без горючего практически невозможно. На территории Северной Кореи нет месторождений нефти, страна импортирует сырьё. Неудивительно, что Вашингтон пристально следит за тем, чтобы Пхеньян не приобретал нефть в объёмах, превышающих санкционные квоты. Пекин и Москва не раз подвергались обвинениям со стороны Вашингтона в тайных нарушениях санкционного режима в отношении КНДР.

Политика блефа

Эксперты подвергают сомнению версию The New York Times, согласно которой Пентагон скрывает от Трампа действенный сценарий уничтожения северокорейского режима.

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«Конечно, противоречия между ведомствами всегда есть. Весь вопрос в интерпретации этих противоречий. Трактовка The New York Times не вызывает доверия, — пояснил в интервью RT директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв. — Конечно, Трамп — верховный главнокомандующий, но объявление войны другому государству — в компетенции конгресса. Президент, со своей стороны, может провести краткосрочную военную операцию продолжительностью до 60 дней».

По мнению Тимошенко, за подобными публикациями могут скрываться не столько противоречия между Пентагоном и Белым домом, сколько желание косвенно заявить через СМИ, что американские военные располагают каким-то эффективным планом борьбы против КНДР.

«Ещё можно предположить, что этот «слив» в The New York Times направлен на улучшение отношений между «Бешеным псом» (такое прозвище закрепилось за главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. — RT) и конгрессом. Нужно было показать, что Пентагон не во всём солидарен с президентом», — пояснил эксперт в интервью RT.

Момент упущен

Сегодня Вашингтон располагает ограниченными возможностями военного давления на КНДР, подводят итог эксперты.

«Ядерная кнопка, которой хвалился Трамп, предназначена для запуска всех межконтинентальных баллистических ракет, стратегических бомбардировщиков и ракет подводных лодок, — пояснил Тимошенко. — А в ракетах заложено полётное задание, перечень целей, и такая ракета может вместо Пхеньяна направиться к Москве. Трамп, может быть, немного неадекватен, но не настолько же».

В сложившихся условиях одним из альтернативных сценариев, рассматриваемых руководством США, может быть покушение на северокорейского лидера. И американские спецслужбы открыто говорят о своих планах.

Reuters

© KCNA

«Со всем уважением, если Ким Чен Ын внезапно исчезнет, то, учитывая историю ЦРУ, я просто промолчу», — заявил осенью прошлого года глава ЦРУ Майкл Помпео.

Впрочем, эксперты скептически оценивают вероятность реализации этого плана: Северная Корея является слишком закрытым государством, чтобы ЦРУ могло развернуть там свою агентурную сеть.

«Вариант покушения на Ким Чен Ына и других руководителей Северной Кореи может рассматриваться американской стороной, — считает Тимошенко. — Но это уже вне компетенций Пентагона, это задача спецслужб. Правда, учитывая закрытость КНДР, осуществить этот план практически невозможно».

По мнению Рогулёва, Пентагон мог разрабатывать любые сценарии, но сейчас момент упущен — после последних пусков и создания в КНДР ядерных сил ситуация сильно изменилась.

«Сейчас американским военным нужно заново разрабатывать план действий. Впрочем, вряд ли американской стороной готовятся какие-то серьёзные военные шаги. Американцы в своё время уже повоевали в Корее, и война эта для них не очень удачно закончилась. Сейчас нет никаких оснований считать, что новая авантюра будет более успешной для США, и в Америке это понимают», — подвёл итог Рогулёв.