«Синхронными шагами»: Лавров призвал активизировать диалог с КНДР о ядерном разоружении

Все стороны должны синхронно сделать шаги навстречу друг другу для урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И. Ранее глава внешнеполитического ведомства Японии отметил, что страны G7 никогда не признают ядерный статус Северной Кореи и продолжат оказывать на неё давление. В то же время в мире приветствовали намерение Пхеньяна присоединиться к процессу ядерного разоружения.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для разрешения конфликта на Корейском полуострове все заинтересованные стороны должны стремиться к урегулированию ситуации и двигаться навстречу друг другу.

«И Россия, и Китай исходят из того, что происходящее во многом отвечает положениям российско-китайской «дорожной карты» корейского урегулирования. Необходимо, чтобы все вовлечённые стороны синхронно делали шаги навстречу друг другу, не предпринимая каких-либо провокационных действий. И мы договорились всемерно способствовать именно такому развитию событий», — сказал он на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И.

Страны «Большой семёрки» никогда не смирятся с ядерным оружием Северной Кореи и продолжат оказывать на неё максимальное давление с целью денуаклеризации. Это подчеркнул министр иностранных дел Японии Таро Коно на полях министерской встречи G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) в Торонто​​​.

«Мы полностью согласились с тем, что никогда не примем Северную Корею, вооружённую ядерным оружием», — цитирует его агентство «Киодо».

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын провозгласил курс на прекращение ядерных и ракетных испытаний, а также на присоединение к процессу глобального ядерного разоружения.

На полях G7 в Торонто

Reuters

Как отметил японский министр, решение Пхеньяна — это один шаг вперёд, который страны «Большой семёрки» приветствуют.

Министры стран G7 призвали КНДР отказаться от оружия массового уничтожения, включая биологическое и химическое оружие, а также от программ разработок ракет, в том числе малого и среднего радиуса действия.

«Важное решение для денуклеаризации»

Приветствовала решение КНДР о присоединении к процессу ядерного разоружения и Южная Корея. Об этом заявил президент страны Мун Чжэ Ин на встрече с помощниками в своей сеульской резиденции.

«Замораживание ядерного оружия КНДР — это важное решение для полной денуклеаризации Корейского полуострова. Это зелёный свет, который создаёт возможность успеха встреч Юга с Севером и Северной Кореи с США», — цитирует РИА Новости корейского лидера.

В этой связи Южная Корея решила прекратить с понедельника вещание из громкоговорителей в демилитаризованной зоне, которое было частью психологической войны Сеула против Пхеньяна.

Громкоговорители транслировали по несколько часов в день передачи с критикой северокорейского режима.

Министерство обороны Южной Кореи назвало этот шаг попыткой «создать мирную атмосферу» и снизить военную напряжённость в преддверии саммита Юга и Севера 2018 года.

«Мы надеемся, что эта мера приведёт к прекращению взаимных нападок и пропаганды друг против друга», — заявило ведомство.

© KCNA/REUTERS

США ожидают от КНДР существенных шагов по ликвидации её ядерной программы, при этом «глобальная кампания максимального давления» будет продолжена вплоть до полной денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации по итогам прошедшей в Торонто министерской встречи G7.

«Сначала мы ожидаем существенного сворачивания ядерных программ Северной Кореи. Пока денуклеаризация не будет достигнута, глобальная кампания максимального давления продолжится», — заявил он.

Чиновник добавил, что приостановка Северной Кореей ядерных испытаний — долгожданная новость, которая «соотносится с обещанием Северной Кореи, данным США в марте».

Между тем стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын готов допустить на ядерный полигон американскую инспекцию. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Своё согласие глава Северной Кореи дал на недавней встрече с кандидатом в госсекретари США, экс-директором ЦРУ Майком Помпео. Ким Чен Ын в разговоре с Помпео также отметил, что у Пхеньяна «нет причин не замораживать работу полигона, если будет гарантирована безопасность КНДР».

Северная Корея сворачивает ядерные испытания

Ранее Пхеньян объявил, что c 21 апреля Северная Корея прекращает ядерные и ракетные испытания и закрывает специальный полигон на севере страны. Лидер КНДР Ким Чен Ын подчеркнул, что на первый план в государственной политике выходят развитие экономики и повышение благосостояния граждан Северной Кореи. Тем самым КНДР присоединяется к международным усилиям по глобальному ядерному разоружению.

Ким Чен Ын

© KCNA / Reuters

«Для строительства социалистической экономики мы создадим благоприятные международные условия и активизируем тесный диалог с соседними странами и международным сообществом с целью защиты мира на Корейском полуострове и на всей планете», — приводит ЦТАК концепцию новой стратегии.

На эту новость сразу отреагировали Москва и Вашингтон.

В МИД РФ решение Ким Чен Ына назвали важным шагом.

Также по теме «Ловушка Ким Чен Ына»: аналитики Белого дома призывают Трампа не доверять Пхеньяну Заявление лидера КНДР Ким Чен Ына о сворачивании испытаний ядерного оружия в Белом доме восприняли скептически, пишет The Washington...

«Считаем данное решение важным шагом в направлении дальнейшей разрядки напряжённости на Корейском полуострове и закрепления позитивных тенденций по нормализации обстановки в Северо-Восточной Азии», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Заявление северокорейского лидера приветствовал президент США Дональд Трамп.

«Северная Корея согласилась заморозить все ядерные испытания и закрыть крупный полигон​​​. Это очень хорошие новости для Северной Кореи и всего мира — большой прогресс! Жду нашего саммита», — написал Трамп в Twitter.

Однако аналитики администрации США призвали американского лидера не доверять Пхеньяну, поскольку мирная инициатива «может оказаться ловушкой».

В Вашингтоне полагают, что Северная Корея добивается снятия экономических санкций, которые были введены при участии администрации Трампа.