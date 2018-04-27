КНДР и Южная Корея договорились добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе переговоров пообещали работать над полной денуклеаризацией Корейского полуострова. Об этом говорится в совместной декларации.

«Южная Корея и КНДР подтвердили свою общую цель — добиться безъядерного статуса Корейского полуострова путём полной денуклеаризации», — приводит текст документа «Рёнхап».

Отмечается, что лидеры назвали шаги, предпринятые Северной Кореей в данном направлении, очень значимыми и согласились принимать меры для поддержки международных усилий по денуклеаризации.

Как ранее сообщалось, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин пообещали, что войны между их странами больше не будет.