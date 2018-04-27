Трамп сообщил, когда встретится с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном может состояться в ближайшие недели.

«Мы встретимся с Ким Чен Ыном в ближайшие недели, так как мы находимся в поиске способа денуклеаризации Северной Кореи и всего Корейского полуострова», — заявил президент США в ходе встречи с американскими паралимпийцами, принимавшими участие в зимней Паралимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Ранее СМИ сообщали о возможной встрече Трампа и Ким Чен Ына, которая в скором времени может состояться в Швейцарии.

Политолог Ирина Ланцова, научный сотрудник Восточного факультета СПбГУ, в беседе с НСН прокомментировала данное сообщение.