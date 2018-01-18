Эксперт прокомментировал сообщения о ядерном потенциале КНДР

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Действительный член Российской академии ракетных и артиллерийских наук, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Владимир Дворкин прокомментировал информацию о ядерном потенциале КНДР, сообщает НСН.

Как ранее отмечалось, американские учёные считают, что в распоряжении КНДР может находиться до 20 ядерных боеголовок.

«Это немного, но вполне достаточно, чтобы устроить катастрофу. В Индии и Пакистане от 90 до 100 боезарядов, а что на самом деле могут сделать северокорейцы — это гадание на кофейной гуще», — заявил эксперт.

Ранее директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал в разговоре с Nation News санкции в отношении Северной Кореи.

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