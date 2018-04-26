Опубликованы фотографии со встречи Ким Чен Ына и Помпео

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс обнародовала фотографии, сделанные во время встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и госсекретаря США Майка Помпео.

«Замечательно, что госсекретаря Помпео утвердили. Он проделает отличную работу, помогая президенту в реализации его усилий по денуклеаризации Корейского полуострова», — написала она в Twitter.

По её словам, фотографии сделаны во время визита Помпео в Северную Корею на Пасху.

Great to have Secretary Pompeo confirmed. He will do an excellent job helping @POTUS lead our efforts to denuclearize the Korean Peninsula. (photos from previously confirmed Easter weekend trip) pic.twitter.com/o4RNDKVmah — Sarah Sanders (@PressSec) April 26, 2018

Ранее американский лидер Дональд Трамп рассказал о встрече Помпео с Ким Чен Ыном.

Президент отметил, что глава Госдепа поладил с руководителем КНДР.

26 апреля сенат США утвердил Майка Помпео на пост госсекретаря.