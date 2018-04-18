Трамп заявил, что Помпео поладил с Ким Чен Ыном

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что кандидат на пост госсекретаря Майк Помпео поладил с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во время встречи с ним.

«Он (Помпео. — RT) только что покинул Северную Корею​​​. У него была отличная встреча с Ким Чен Ыном, и он поладил с ним очень хорошо, замечательно... Такой он человек — очень умный, но ладит с людьми», — цитирует пресс-служба Белого дома слова Трампа.

Ранее Трамп рассказал о встрече Помпео с Ким Чен Ыном.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Ким Ён Ун прокомментировал НСН возможную встречу Трампа и Ким Чен Ына.