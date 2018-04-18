Эксперт прокомментировал возможную встречу лидеров США и КНДР
«Я не исключаю возможности того, что были контакты высокого уровня между США и Северной Кореей», — сказал эксперт.
По его словам, когда готовится встреча лидеров двух стран, в процессе участвуют не рядовые сотрудники Госдепа и МИД Кореи, а высокопоставленные лица.
Он также отметил, что постоянный перенос даты встречи свидетельствует о неполной передаче позиции Ким Чен Ына американскому руководству.
Ранее Трамп рассказал о встрече кандидата на пост госсекретаря США Майка Помпео с главой КНДР.