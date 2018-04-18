Эксперт прокомментировал возможную встречу лидеров США и КНДР

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Ким Ён Ун в беседе с НСН прокомментировал возможную встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

«Я не исключаю возможности того, что были контакты высокого уровня между США и Северной Кореей», — сказал эксперт.

По его словам, когда готовится встреча лидеров двух стран, в процессе участвуют не рядовые сотрудники Госдепа и МИД Кореи, а высокопоставленные лица.

Он также отметил, что постоянный перенос даты встречи свидетельствует о неполной передаче позиции Ким Чен Ына американскому руководству.

Ранее Трамп рассказал о встрече кандидата на пост госсекретаря США Майка Помпео с главой КНДР.