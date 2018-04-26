Сенат США утвердил Помпео на пост госсекретаря
Сенат США одобрил кандидатуру бывшего директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майка Помпео на пост госсекретаря.
- Reuters
- © Aaron P. Bernstein
За кандидатуру Помпео проголосовали 56 сенаторов, в то время как 42 выступили против.
Ранее сообщалось, что комитет сената США по иностранным делам одобрил кандидатуру Помпео на пост главы Госдепартамента.
13 марта американский лидер Дональд Трамп заявил, что Помпео займёт пост госсекретаря вместо Рекса Тиллерсона.
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