Сенат США утвердил Помпео на пост госсекретаря

Сенат США одобрил кандидатуру бывшего директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майка Помпео на пост госсекретаря.

За кандидатуру Помпео проголосовали 56 сенаторов, в то время как 42 выступили против.

Ранее сообщалось, что комитет сената США по иностранным делам одобрил кандидатуру Помпео на пост главы Госдепартамента.

13 марта американский лидер Дональд Трамп заявил, что Помпео займёт пост госсекретаря вместо Рекса Тиллерсона.