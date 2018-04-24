Профильный комитет сената США одобрил кандидатуру Майка Помпео на пост госсекретаря

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Комитет сената США по иностранным делам одобрил кандидатуру бывшего директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майка Помпео на пост главы Государственного департамента.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что во время голосования его кандидатуру поддержали большинство из сенаторов. В составе комитета 11 республиканцев и 10 демократов. 

Отмечается, что теперь его должен утвердить полный состав палаты. Голосование должно состояться до конца недели.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что верхняя палата конгресса Соединённых Штатов должна как можно скорее одобрить кандидатуру Помпео на пост госсекретаря.

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