Трамп заявил, что Сенат США должен скорее одобрить кандидатуру Помпео на пост госсекретаря

Президент США Дональд Трамп заявил, что Сенат Соединённых Штатов должен как можно скорее одобрить кандидатуру бывшего директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майка Помпео на пост госсекретаря. Об этом говорится в сообщении американского лидера в Twitter.

«Майк Помпео — выдающийся человек. Он был первым в своём классе в Вест-Пойнте (элитная военная академия. — RT), одним из лучших студентов юридического факультета Гардварда, он добился успеха во всём, за что брался. Нужно, чтобы Сенат одобрил кандидатуру Майка как можно скорее. Он будет отличным госсекретарём!» — написал Трамп.

13 марта американский лидер сообщил, что Помпео сменит Рекса Тиллерсона на посту главы Госдепартамента.

В настоящее время обязанности госсекретаря временно исполняет первый замглавы внешнеполитического ведомства Джон Салливан.

На должность главы ЦРУ назначена Джина Хэспел, которая ранее была заместителем Помпео.