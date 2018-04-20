Трамп заявил, что Сенат США должен скорее одобрить кандидатуру Помпео на пост госсекретаря

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Сенат Соединённых Штатов должен как можно скорее одобрить кандидатуру бывшего директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майка Помпео на пост госсекретаря. Об этом говорится в сообщении американского лидера в Twitter.

«Майк Помпео — выдающийся человек. Он был первым в своём классе в Вест-Пойнте (элитная военная академия. — RT), одним из лучших студентов юридического факультета Гардварда, он добился успеха во всём, за что брался. Нужно, чтобы Сенат одобрил кандидатуру Майка как можно скорее. Он будет отличным госсекретарём!» — написал Трамп.

13 марта американский лидер сообщил, что Помпео сменит Рекса Тиллерсона на посту главы Госдепартамента.

В настоящее время обязанности госсекретаря временно исполняет первый замглавы внешнеполитического ведомства Джон Салливан.

На должность главы ЦРУ назначена Джина Хэспел, которая ранее была заместителем Помпео.

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