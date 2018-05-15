СМИ: КНДР отменила запланированные на 16 мая переговоры с Южной Кореей

Северная Корея отменила предстоящие переговоры на высоком уровне с представителями Южной Кореи.

Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Отмечается, что совместные учения США и Южной Кореи являются «репетицией вторжения на Север и провокацией».

Ранее стало известно, что Южная Корея согласилась провести переговоры на высоком уровне с КНДР 16 мая в приграничном пункте Пханмунджом.