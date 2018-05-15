Эксперт оценил запланированные на 16 мая переговоры между КНДР и Южной Кореей

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Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН оценил запланированные на 16 мая переговоры между Пхеньяном и Сеулом.

«После состоявшегося саммита президентами были достигнуты решения, отражённые в декларации. Они дали конкретные поручения своим министерствам по реализации достигнутых решений», — заявил эксперт.

По его оценке, грядущая встреча — один из шагов по переводу данных решений в практическую плоскость.

Ранее сообщалось, что Южная Корея согласилась провести переговоры на высоком уровне с КНДР 16 мая в приграничном пункте Пханмунджом.

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