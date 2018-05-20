В США прокомментировали возможность отмены переговоров между США и КНДР

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Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм в эфире Fox News прокомментировал возможность отмены переговоров между лидерами США и КНДР в Сингапуре.

«Они (КНДР. — RT) совершают ошибку. Если они не появятся, то это будет означать, что дипломатия не сработала. Это вернёт нас обратно в конфликт», — объяснил он.

Ранее стало известно, что встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына намечена на 12 июня

Впоследствии сообщалось, что власти КНДР пригрозили отменить саммит с США из-за американо-южнокорейских учений.

В январе эксперт Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил тактику Соединённых Штатов в отношении КНДР.

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