В Белом доме надеются, что встреча лидеров США и КНДР состоится

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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила о надежде американской стороны на то, что встреча президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына состоится, хотя Северная Корея ранее и пригрозила отменой саммита.
В Белом доме надеются, что встреча лидеров США и КНДР состоится
  • Reuters

Об этом сообщает Fox News.

«Президент говорил, что мы готовы к встрече. Если она состоится — это будет замечательно, если нет — мы посмотрим, что будет дальше. Мы всё ещё надеемся, что встреча состоится», — сказала она.

Ранее Северная Корея пригрозила отменить саммит с США из-за американо-южнокорейских учений.

Позднее в МИД КНДР назвали условие продолжения переговоров с США.

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