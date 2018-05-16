В Белом доме надеются, что встреча лидеров США и КНДР состоится
- Reuters
Об этом сообщает Fox News.
«Президент говорил, что мы готовы к встрече. Если она состоится — это будет замечательно, если нет — мы посмотрим, что будет дальше. Мы всё ещё надеемся, что встреча состоится», — сказала она.
.@PressSec: “We’re ready to meet and if it happens, that’s great…We’re still hopeful that the meeting with take place.” @foxandfriendshttps://t.co/t2CTxj5GJwpic.twitter.com/mhaFb8UYsR— Fox News (@FoxNews) 16 мая 2018 г.
Ранее Северная Корея пригрозила отменить саммит с США из-за американо-южнокорейских учений.
Позднее в МИД КНДР назвали условие продолжения переговоров с США.