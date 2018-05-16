В МИД КНДР назвали условие для продолжения переговоров с США

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У КНДР не будет интереса к переговорам с США, если Вашингтон будет только пытаться заставить Пхеньян отказаться от ядерного оружия. Об этом заявил первый замглавы МИД КНДР Ким Ге Гван.

«Мы больше не будем интересоваться переговорами, если они (США. — RT) будут только предпринимать попытки в одностороннем порядке загнать нас в угол и заставить отказаться от ядерного оружия», — приводит его слова «Рёнхап»

По его словам, Пхеньяну неизбежно придётся пересмотреть вопрос о том, как следует реагировать на предстоящий саммит США. 

Также первый замглавы МИД КНДР настоятельно призвал Вашингтон участвовать в переговорах с «искренними» намерениями. По его словам, в этом случае от Северной Кореи последует «надлежащий ответ».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США изучат заявления КНДР о возможности отмены саммита.

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