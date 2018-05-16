В МИД КНДР назвали условие для продолжения переговоров с США
«Мы больше не будем интересоваться переговорами, если они (США. — RT) будут только предпринимать попытки в одностороннем порядке загнать нас в угол и заставить отказаться от ядерного оружия», — приводит его слова «Рёнхап».
По его словам, Пхеньяну неизбежно придётся пересмотреть вопрос о том, как следует реагировать на предстоящий саммит США.
Также первый замглавы МИД КНДР настоятельно призвал Вашингтон участвовать в переговорах с «искренними» намерениями. По его словам, в этом случае от Северной Кореи последует «надлежащий ответ».
Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США изучат заявления КНДР о возможности отмены саммита.