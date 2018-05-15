Госдеп: США не получали от КНДР уведомлений о возможной отмене встречи Трампа и Ким Чен Ына
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«Мы не получали ни формального, ни какого-либо неформального уведомления», — сказала Науэрт.
Она отметила, что США продолжат планировать встречу Трампа с Ким Чен Ыном.
Ранее стало известно, что Северная Корея пригрозила отменить саммит с США из-за американо-южнокорейских учений.
Встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына должна состояться 12 июня в Сингапуре.