Госдеп: США не получали от КНДР уведомлений о возможной отмене встречи Трампа и Ким Чен Ына

США не получали от КНДР никаких уведомлений о возможной отмене встречи американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, подготовка к переговорам продолжается. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт.

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«Мы не получали ни формального, ни какого-либо неформального уведомления», — сказала Науэрт. Она отметила, что США продолжат планировать встречу Трампа с Ким Чен Ыном. Ранее стало известно, что Северная Корея пригрозила отменить саммит с США из-за американо-южнокорейских учений. Встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына должна состояться 12 июня в Сингапуре.