В Белом доме прокомментировали заявления КНДР о возможной отмене саммита с США

Вашингтон изучит заявления КНДР о возможности отмены саммита с США из-за их военных учений с Южной Кореей. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Нам известно о сообщениях южнокорейских СМИ. США самостоятельно изучат заявления Северной Кореи, и продолжат тесно координировать действия с нашими союзниками», — приводит слова Сандерс Politico.

Отмечается, что представитель Белого дома не уточнила, будет ли продолжена подготовка ко встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына

Ранее КНДР пригрозила отменить саммит с США из-за американо-южнокорейских учений.

В Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон не получал от КНДР уведомлений о возможной отмене встречи Трампа и Ким Чен Ына.