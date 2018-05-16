В Белом доме прокомментировали заявления КНДР о возможной отмене саммита с США
«Нам известно о сообщениях южнокорейских СМИ. США самостоятельно изучат заявления Северной Кореи, и продолжат тесно координировать действия с нашими союзниками», — приводит слова Сандерс Politico.
Отмечается, что представитель Белого дома не уточнила, будет ли продолжена подготовка ко встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына
Ранее КНДР пригрозила отменить саммит с США из-за американо-южнокорейских учений.
В Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон не получал от КНДР уведомлений о возможной отмене встречи Трампа и Ким Чен Ына.