СМИ: В КНДР пригрозили заморозить диалог с Южной Кореей

Председатель северокорейского Комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон заявил о возможном замораживании диалога с Южной Кореей.

Об этом сообщает Chosun Ilbo.

Ли Сон Гвон подчеркнул, что до тех пор, пока ситуация, которая привела к отмене межкорейских переговоров на высоком уровне, не разрешится, «будет непросто снова сесть лицом к лицу с представителями южнокорейского режима».

Кроме того, представитель КНДР подверг Сеул критике за участие в совместных с США военных учениях.

Ранее КНДР отменила предстоящие переговоры на высоком уровне с представителями Южной Кореи из-за американо-южнокорейских учений.

По этой же причине северокорейские власти пригрозили отменить саммит с США.