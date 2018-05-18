СМИ: В КНДР пригрозили заморозить диалог с Южной Кореей

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Председатель северокорейского Комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон заявил о возможном замораживании диалога с Южной Кореей.

Об этом сообщает Chosun Ilbo.

Ли Сон Гвон подчеркнул, что до тех пор, пока ситуация, которая привела к отмене межкорейских переговоров на высоком уровне, не разрешится, «будет непросто снова сесть лицом к лицу с представителями южнокорейского режима».

Кроме того, представитель КНДР подверг Сеул критике за участие в совместных с США военных учениях.

Ранее КНДР отменила предстоящие переговоры на высоком уровне с представителями Южной Кореи из-за американо-южнокорейских учений.

По этой же причине северокорейские власти пригрозили отменить саммит с США.

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