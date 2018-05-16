Южная Корея и США продолжат учения после протеста со стороны КНДР

Южная Корея и США продолжат запланированные совместные учения военно-воздушных сил, несмотря на протесты со стороны КНДР. Об этом сообщило южнокорейское Министерство обороны.

«Учения продолжатся согласно плану, и у Южной Кореи и США нет никаких разногласий по этому поводу», — приводит «Рёнхап» текст сообщения.

Как отметили в ведомстве, целью манёвров является повышение квалификации пилотов, а не отработка оперативного плана или задач по нападению.

Ранее КНДР отменила предстоящие переговоры на высоком уровне с представителями Южной Кореи из-за американо-южнокорейских учений.

По этой же причине северокорейские власти пригрозили отменить саммит с США.