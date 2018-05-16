Южная Корея и США продолжат учения после протеста со стороны КНДР
- Reuters
«Учения продолжатся согласно плану, и у Южной Кореи и США нет никаких разногласий по этому поводу», — приводит «Рёнхап» текст сообщения.
Как отметили в ведомстве, целью манёвров является повышение квалификации пилотов, а не отработка оперативного плана или задач по нападению.
Ранее КНДР отменила предстоящие переговоры на высоком уровне с представителями Южной Кореи из-за американо-южнокорейских учений.
По этой же причине северокорейские власти пригрозили отменить саммит с США.