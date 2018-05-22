Пенс заявил, что США никогда не исключали военный вариант в отношении КНДР
«Военный вариант никогда не исключали», — отметил Пенс.
Он добавил, что для лидера КНДР Ким Чен Ына было бы большой ошибкой думать, что он может «играть с Дональдом Трампом».
.@VP: "It would be a great mistake for Kim Jong Un to think he could play @realDonaldTrump." #TheStorypic.twitter.com/0yGcbFyahK— Fox News (@FoxNews) 21 мая 2018 г.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что ливийский сценарий в отношении КНДР не рассматривается.
В январе эксперт Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил тактику Соединённых Штатов в отношении КНДР.