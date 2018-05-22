Пенс заявил, что США никогда не исключали военный вариант в отношении КНДР

Соединённые Штаты никогда не снимали с повестки дня военный вариант в отношении Северной Кореи. Об этом заявил в эфире телеканала Fox News вице-президент США Майк Пенс.

«Военный вариант никогда не исключали», — отметил Пенс.

Он добавил, что для лидера КНДР Ким Чен Ына было бы большой ошибкой думать, что он может «играть с Дональдом Трампом».

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что ливийский сценарий в отношении КНДР не рассматривается.

В январе эксперт Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил тактику Соединённых Штатов в отношении КНДР.