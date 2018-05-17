Трамп заявил, что ливийский сценарий в отношении КНДР не рассматривается

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Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции перед встречей с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом рассказал об ожиданиях от встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, передаёт CBS News.
Трамп заявил, что ливийский сценарий в отношении КНДР не рассматривается
  • Reuters

«Я думаю, что у нас с ним хорошие отношения, исходя из того, что у нас будет встреча, по итогам которой он получит защиту, которая будет очень сильной», — сказал Трамп.

По его словам, работа над проведением саммита между США и КНДР продолжается.

Он отметил, что ливийская модель действий со сменой главы государства не рассматривается в отношении Северной Кореи.

«Ким Чен Ын останется управлять страной, которая станет очень богатой. Это будет южнокорейская модель в плане производства», — подчеркнул американский лидер.

Между тем, если договориться не удастся, то ливийский сценарий «будет иметь место», добавил президент США.

Ранее Трамп заявил, что КНДР не уведомляла США об отмене саммита.

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