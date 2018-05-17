Трамп заявил, что ливийский сценарий в отношении КНДР не рассматривается
- Reuters
«Я думаю, что у нас с ним хорошие отношения, исходя из того, что у нас будет встреча, по итогам которой он получит защиту, которая будет очень сильной», — сказал Трамп.
По его словам, работа над проведением саммита между США и КНДР продолжается.
Он отметил, что ливийская модель действий со сменой главы государства не рассматривается в отношении Северной Кореи.
«Ким Чен Ын останется управлять страной, которая станет очень богатой. Это будет южнокорейская модель в плане производства», — подчеркнул американский лидер.
Между тем, если договориться не удастся, то ливийский сценарий «будет иметь место», добавил президент США.
Ранее Трамп заявил, что КНДР не уведомляла США об отмене саммита.