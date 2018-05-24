В КНДР завершён демонтаж ядерного полигона

Демонтаж ядерного полигона Пхунгери в Северной Корее закончен, передаёт корреспондент RT.

По его словам, на полигоне взорвали все три действовавшие шахты вместе с наземными постройками.

«Важно обратить внимание, что здания были пустыми, то есть там не было никакого оборудования», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в КНДР для освещения данного мероприятия прибыли иностранные журналисты.

В конце апреля северокорейский лидер Ким Чен Ын в ходе переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином пообещал закрыть испытательный полигон Пхунгери.

МИД России приветствовал это решение Пхеньяна. В свою очередь, президент США Дональд Трамп назвал его очень любезным жестом.