Трамп о закрытии северокорейского ядерного полигона Пхунгери: очень любезный жест

Президент США Дональд Трамп в своём Twitter в преддверии встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном прокомментировал намерение северокорейской стороны закрыть ядерный полигон Пхунгери.

«Северная Корея объявила, что в этом месяце они закроют ядерный испытательный полигон перед саммитом 12 июня. Спасибо, очень умный и любезный жест!» — написал он.

Ранее стало известно, что закрытие полигона состоится в период с 23 по 25 мая.

27 апреля сообщалось, что Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретились в приграничном пункте Пханмунджом.

По итогам саммита была принята совместная декларация. Пхеньян и Сеул договорились добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН оценил начало переговоров двух лидеров.