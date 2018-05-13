Трамп о закрытии северокорейского ядерного полигона Пхунгери: очень любезный жест

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Президент США Дональд Трамп в своём Twitter в преддверии встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном прокомментировал намерение северокорейской стороны закрыть ядерный полигон Пхунгери.

«Северная Корея объявила, что в этом месяце они закроют ядерный испытательный полигон перед саммитом 12 июня. Спасибо, очень умный и любезный жест!» — написал он.

Ранее стало известно, что закрытие полигона состоится в период с 23 по 25 мая. 

27 апреля сообщалось, что Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретились в приграничном пункте Пханмунджом.

По итогам саммита была принята совместная декларация. Пхеньян и Сеул договорились добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН оценил начало переговоров двух лидеров.

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