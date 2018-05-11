Трамп поблагодарил премьера Сингапура за организацию встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с премьер-министром Сингапура Ли Сяньлуном. Об этом сообщается на сайте пула корреспондентов Белого дома.

«Президент США поблагодарил премьера Сингапура за его готовность провести в своей стране встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном», — говорится в сообщении.

Главы государств также обсудили региональную безопасность и развитие двусторонних отношений.

Накануне стало известно, что встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится в Сингапуре 12 июня.

Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН рассказал о возможных темах предстоящей встречи лидеров КНДР и США.