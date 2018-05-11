Трамп поблагодарил премьера Сингапура за организацию встречи с Ким Чен Ыном
- Reuters
«Президент США поблагодарил премьера Сингапура за его готовность провести в своей стране встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном», — говорится в сообщении.
Главы государств также обсудили региональную безопасность и развитие двусторонних отношений.
Накануне стало известно, что встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится в Сингапуре 12 июня.
Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН рассказал о возможных темах предстоящей встречи лидеров КНДР и США.