«Особенный момент для мира во всём мире»: Трамп назвал дату и место встречи с Ким Чен Ыном

Встреча президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына пройдёт 12 июня в Сингапуре. Об этом сообщил сам хозяин Белого дома в своём Twitter. Он также отметил, что обе стороны постараются «сделать этот момент особенным для мира во всём мире». Между тем эксперты по-разному оценивают перспективы переговоров. Специалисты указывают на то, что оба лидера будут считать данную встречу своей заслугой и добиваться уступок.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что его встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном состоится 12 июня. По словам хозяина Белого дома, переговоры пройдут в Сингапуре.

«Долгожданная встреча между мной и Ким Чен Ыном пройдёт в Сингапуре 12 июня. Мы оба постараемся сделать этот момент особенным для мира во всём мире!» — написал Трамп в Twitter.

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 мая 2018 г.

О том, что встреча лидеров США и КНДР, по всей видимости, пройдёт на территории островного города-государства, ещё накануне сообщил телеканал CNN со ссылкой на информированный источник.

«Представителей администрации проинструктировали продвигать планы проведения исторического саммита между президентом Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре», — отмечалось в материале.

Американская сторона занималась активным поиском площадки для проведения переговоров между Трампом и Ким Чен Ыном после того, как хозяин Белого дома исключил возможность встречи в демилитаризованной зоне Корейского полуострова, несмотря на то что в конце апреля он говорил, что не прочь встретиться с северокорейским лидером в пограничном пункте Пханмунджом.

При этом за несколько часов до объявления точного места и времени встречи Трамп отметил, что многого ждёт от грядущих переговоров.

«Я думаю, это будет очень большой успех. Так далеко ещё не заходили, никогда не было подобных отношений», — подчеркнул он.

Президент Соединённых Штатов также добавил, что северокорейский лидер хочет «вернуть свою страну в реальный мир».

Такое заявление глава США сделал в ходе церемонии встречи освобождённых из тюрьмы в КНДР американских граждан, самолёт с которыми приземлился на базе Эндрюс в штате Мэриленд.

По данным Fox News, Пхеньян принял решение выпустить на волю Ким Донг Чула, Ким Хак Сонга и Ким Санг Дука после переговоров главы Северной Кореи с госсекретарём США Майком Помпео.

Three American detainees that President Trump said were freed from North Korea release a statement, as provided by the State Department. https://t.co/U1FKrGh8A5pic.twitter.com/Y44G9sKoRW — NBC News (@NBCNews) 9 мая 2018 г.

«Мы бы хотели выразить нашу огромную благодарность правительству Соединённых Штатов, президенту Трампу, госсекретарю Помпео и народу США за наше возвращение домой. Мы благодарим Бога, а также наши семьи и наших друзей, которые молились за нас и о нашем возвращении», — приводит NBC News предоставленное Госдепом обращение освобождённых узников.

В свою очередь, северокорейский лидер по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства США заявил, что его грядущая встреча с Дональдом Трампом — это шанс на построение позитивного будущего на Корейском полуострове.

«Историческая встреча станет отличным первым шагом к развитию позитивных изменений на Корейском полуострове и построению светлого будущего», — приводит слова Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство Кореи.

Визит госсекретаря США Майка Помпео в КНДР

© KCNA / Reuters

«Встреча двух разных ожиданий»

По словам доцента кафедры американских исследований СПбГУ Григория Ярыгина, предстоящая встреча лидеров КНДР и США будет интересна с той точки зрения, что каждый из участников считает своей заслугой сам факт проведения переговоров.

«Это будет очень интересная встреча двух разных ожиданий. Трамп приедет с представлением о том, что он политической силой дожал Северную Корею до того состояния, что она вступает в переговоры. Он едет с позиции победителя. Ким Чен Ын, получается, должен выступать с позиции проигравшего. Но северокорейский лидер считает, что это он заставил США вести переговоры с ним на равных. Поскольку пока что его внешняя политика не была успешной, Трамп хочет вернуться с таким результатом: Северная Корея должна отказаться от ядерной программы», — рассказал Ярыгин.

Также по теме «Широкий жест»: что стоит за информацией о выводе части американского контингента из Южной Кореи Дональд Трамп опроверг информацию The New York Times о подготовке Пентагоном вариантов вывода части военнослужащих США из Южной Кореи....

По словам собеседника RT, ядерная программа КНДР направлена прежде всего на самосохранение.

«Цель программы далеко не суицидальная. КНДР не хочет вступать в войну, а хочет сохранить режим. Если сделка по денуклеаризации будет заключена, а потом США не военным, а, допустим, экономическим образом попробуют дестабилизировать северокорейский режим, то программа может быть возобновлена. Северная Корея может расценить внешние попытки США вмешаться довольно болезненно. Я бы оценил с осторожным оптимизмом перспективы этих переговоров и результаты возможной заключённой сделки. Думаю, без России и Китая она обойтись не сможет», — заключил Ярыгин.

В свою очередь, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков усомнился в том, что грядущие переговоры в Сингапуре устроят обе стороны.

«Ким добился своего: он хотел переговоров с главой США — он их получит 12 июня в Сингапуре. А вот добьётся ли своего Трамп, очень сомнительно», — полагает сенатор.

Ким добился своего: он хотел переговоров с главой США - он их получит 12 июня в Сингапуре. А вот добьется ли своего Трамп, очень сомнительно — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 10 мая 2018 г.

При этом ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Ким Ен Ун в беседе с НСН отметил, что Пхеньян заинтересован в том, чтобы получить серьёзные гарантии со стороны Вашингтона и его азиатских союзников.

«Наверное, Северная Корея, когда будет вести разговор с Южной Кореей и Трампом, поставит вопрос о серьёзных гарантиях, которые нужны для того, чтобы она пошла на ядерное разоружение», — отметил эксперт.