«Укреплять единство и равняться друг на друга»: о чём говорили во время встречи Си Цзиньпин и Ким Чен Ын

В Китае прошла вторая встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына и главы КНР Си Цзиньпина. Стороны отметили прогресс в двусторонних отношениях, которые стали основной темой переговоров. Кроме того, главы государства затронули вопрос денуклеаризации полуострова Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян готов отказаться от ядерного оружия, если «соответствующие страны» откажутся от враждебной политики в отношении КНДР.

Председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели переговоры в портовом городе Далянь на северо-востоке Китая.

«7—8 мая генеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин провёл переговоры с председателем Государственного совета КНДР, председателем Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыном в китайском городе Даляне», — говорится в сообщении агентства «Синьхуа».

BREAKING: Xi Jinping, Kim Jong Un hold talks in Dalian https://t.co/W5Ag7J0PPmpic.twitter.com/gqcB9hPPhF — China Xinhua News (@XHNews) May 8, 2018

Политики обсудили китайско-корейские отношения и «важные вопросы, представляющие взаимный интерес». По оценке «Синьхуа», переговоры прошли «в сердечной и дружественной атмосфере». Во встрече также принял участие член постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Ван Хунин.

В ходе визита в Китай Ким Чен Ын сделал заявление по беспокоящему всех вопросу денуклеаризации Корейского полуострова. По его словам, отказ Пхеньяна от ядерного оружия будет возможен только после отказа «соответствующих сторон» от враждебной политики в отношении Северной Кореи.

«Как только соответствующие стороны откажутся от враждебной политики и угроз безопасности, у КНДР не будет необходимости обладать ядерным оружием, и денуклеаризация Корейского полуострова станет возможной», — заявил северокорейский лидер.

Глава КНДР Ким Чен Ын

© KCNA / Reuters

Прогресс в отношениях

Председатель КНР Си Цзиньпин, со своей стороны, подчеркнул, что в последнее время наметился значительный прогресс в отношениях Северной Кореи и Китая.

«С момента нашей первой встречи отношения двух стран ознаменовались существенным прогрессом — это меня радует. Я был заинтересован в проведении повторной встречи с вами ради совместного содействия гармоничному развитию контактов между Китаем и КНДР, поддержания мира на Корейском полуострове в долгосрочной перспективе, ради процветания и стабильности в регионе», — приводит МИД КНР слова Си Цзиньпина.

Китайский лидер указал также на то, что усилия правительств двух стран позволят повысить благосостояние их народов и укрепить между ними взаимопонимание. Кроме того, Си Цзиньпин подчеркнул особый стратегический характер отношений между КНР и КНДР.

«И Китай, и КНДР являются социалистическими государствами, их двусторонние отношения имеют особое стратегическое значение. Обе стороны должны укреплять единство, сотрудничество, обмены и равняться друг на друга», — приводит слова Си Цзиньпина официальный сайт внешнеполитического ведомства.

Он также добавил, что Пекин поддерживает изменение приоритетов в политике Пхеньяна с упором на экономическое строительство, соответствующее национальной специфике КНДР.

Председатель КНР Си Цзиньпин

Reuters

После встречи с северокорейским лидером Си Цзиньпин провёл телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Глава КНР отметил ,что китайская сторона поддерживает проведение встречи между Трампом и Ким Чен Ыном, а также выразил надежду, что стороны пойдут друг другу навстречу и Вашингтон учтёт «законную обеспокоенность северокорейской стороны за свою безопасность».

Си Цзиньпин также заявил о готовности Китая приложить усилия для денуклеаризации Корейского полуострова и установлении мира в регионе. При этом стороны сошлись во мнении, что санкции против КНДР необходимо сохранить, пока Пхеньян не свернёт свою ядерную и ракетную программы. Об этом заявили в Белом доме

Новая политика КНДР

Молодой и амбициозный глава КНДР Ким Чен Ын в определённый момент сменил тактику проведения ядерных и ракетных испытаний на переговоры. Так, с главой Китая он проводит уже вторую встречу, предыдущая состоялась в конце марта.

Также по теме «Новая эпоха мира»: возможно ли объединение Северной и Южной Кореи 27 апреля в демилитаризованной зоне, разделяющей КНДР и Республику Корея, прошёл саммит лидеров двух государств. Итогом исторических...

Но одним из самых главных дипломатических прорывов этого года эксперты уже называют встречу представителей Северной и Южной Кореи. 27 апреля в демилитаризованной зоне, разделяющей КНДР и Республику Корея, прошёл саммит лидеров двух государств. Итогом исторических переговоров стала совместная декларация о заключении мира между Кореями спустя 65 лет после окончания войны между Пхеньяном и Сеулом.

Кроме того, представители двух стран заявили, что стремятся к денуклеаризации Корейского полуострова. По итогам встречи стороны подписали Декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. Стороны договорились восстановить и экономические отношения. В качестве первого шага глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил соединить железнодорожные системы двух государств.

Позднее Ким Чен Ын заявил, что КНДР готова к переговорам с Японией «в любое время». Кроме того, уже обсуждаются условия предстоящей встречи с президентом США Дональдом Трампом. СМИ периодически выдвигают предположения, в какой стране она может пройти. Сначала появилась информация, что переговоры пройдут в Швейцарии, затем предполагаемым местом встречи стали называть Монголию или Сингапур. Также есть версия, что Трамп и Кем Чен Ын проведут переговоры в Пханмунджоме — там же, где прошли переговоры лидеров Северной и Южной Кореи.