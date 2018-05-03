Ким Чен Ын заявил, что денуклеаризация Корейского полуострова является твёрдой позицией Пхеньяна

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с главой МИД Китая Ван И заявил, что денуклеаризация Корейского полуострова является твёрдой позицией Пхеньяна. Об этом сообщает Министерство иностранных дел КНР.

Reuters

«Реализация денуклеаризации Корейского полуострова — твёрдая позиция северокорейской стороны», — приводит РИА Новости сообщение. Ким Чен Ын также отметил, что позитивные сдвиги в ситуации на Корейском полуострове способствуют мирному урегулированию проблемы. Ранее СМИ сообщили, что Ким Чен Ын разрешил США проверить ядерные объекты КНДР.