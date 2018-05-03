Главы МИД Китая и КНДР в ходе переговоров обсудили ситуацию на Корейском полуострове

Глава МИД Китая Ван И в ходе переговоров с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо обсудил ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на государственное телевидение Северной Кореи.

«На переговорах стороны обстоятельно обсудили вопросы, касающиеся вывода корейско-китайских отношений дружбы и сотрудничества на новый высокий уровень в соответствии с договорённостями, достигнутыми на встрече руководителей двух стран. Также был проведён обмен мнениями по ряду вопросов, включая ситуацию на Корейском полуострове», — говорится в тексте.

По данным агентства, это первый визит главы внешнеполитического ведомства Китая в КНДР за последние 11 лет.

Ранее сообщалось, что главы МИД двух стран провели переговоры.