Главы МИД Китая и КНДР в ходе переговоров обсудили ситуацию на Корейском полуострове
«На переговорах стороны обстоятельно обсудили вопросы, касающиеся вывода корейско-китайских отношений дружбы и сотрудничества на новый высокий уровень в соответствии с договорённостями, достигнутыми на встрече руководителей двух стран. Также был проведён обмен мнениями по ряду вопросов, включая ситуацию на Корейском полуострове», — говорится в тексте.
По данным агентства, это первый визит главы внешнеполитического ведомства Китая в КНДР за последние 11 лет.
Ранее сообщалось, что главы МИД двух стран провели переговоры.