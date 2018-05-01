Цена единства: смогут ли Пхеньян и Сеул сформировать общее государство

1 мая 1948 года власти северной части Корейского полуострова заявили о намерении провозгласить КНДР. Официально процесс создания нового государства завершился 9 сентября. В течение всего времени своего существования КНДР испытывала мощное давление со стороны США. Экономика страны также серьёзно пострадала после распада социалистического лагеря в 1990-х годах. Несмотря на это, Северная Корея смогла выжить и достичь немалых успехов в области ядерного оружия и ракетных технологий. Сегодня Пхеньян и Сеул вновь поднимают вопрос об объединении полуострова. Смогут ли Кореи существовать как единое государство — в материале RT.

Судьба Кореи на протяжении столетий складывалась непросто. Пребывая в окружении могущественных воинственных соседей, она долгое время находилась в даннической зависимости то от монголов, то от империи Цинь. Во второй половине XIX столетия в Корею с целью установления над ней экономического контроля вторгались Франция и США. Но сражавшиеся с отчаянным упорством жители полуострова смогли изгнать заморских интервентов. Однако в 1876 году неравноправный договор, предполагающий свободный доступ на корейскую территорию своих торговцев, смогла подписать Япония.

Это стало первым шагом к порабощению корейцев.

После победы в Русско-японской войне официальный Токио, ставший самым сильным в военном плане игроком в регионе, установил над соседом свой протекторат, а в 1910 году аннексировал полуостров, превратив его в колонию.

Япония провела полную модернизацию корейской экономики, но за это корейцам пришлось пожертвовать своим суверенитетом, терпеть насильственную японизацию, репрессии и принуждение кореянок к работе в японских военных борделях.

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В 1943—1945 годах, после разгрома японской армии, между представителями антигитлеровской коалиции было принято принципиальное решение о создании независимого корейского государства.

В августе 1945 года советская 25-я армия 1-го Дальневосточного фронта освободила Корею, уничтожив находившуюся там группировку японских войск. За свободу корейского народа отдали свои жизни 4,5 тыс. советских солдат и офицеров.

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В свою очередь власти США, боясь усиления просоветских настроений на Дальнем Востоке, настояли на том, чтобы японские войска южнее 38-й параллели сдались армии США ­— американцы в освобождении Кореи не участвовали и высадились на её территорию только 8 сентября, после официальной капитуляции Японии. Советский Союз согласился на такие условия, чтобы не портить отношения с союзниками.

Уже в сентябре 1945 года в Сеуле провозгласили Корейскую Народную Республику, основу которой составила сеть народных комитетов, созданных по всему полуострову. В Корее, как и во многих других освобождённых от оккупации «Оси» (военного союза Германии, Италии, Японии и других государств, которому противостояла во время Второй мировой войны антигитлеровская коалиция. — RT) странах, в это время преобладали левые настроения, и народные комитеты были настроены прокоммунистически.

Исходя из этого, американская администрация отказалась признавать новую республику и решила инициировать назначение главой правительства Кореи жившего уже 20 лет в США Ли Сын Мана, который вскоре заявил о своих планах создать на юге полуострова отдельное государство.

Рождение республики

В северной части Кореи власть находилась сначала в руках Временного административного комитета пяти провинций, а затем — Временного народного комитета Северной Кореи во главе с бывшим партизанским командиром Ким Ир Сеном.

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Под его руководством состоялась национализация крупных предприятий и передача помещичьих земель в пользование крестьянам. В феврале 1947 года на Первом съезде народных комитетов провинций, городов и уездов было избрано Народное собрание Северной Кореи. Спустя ещё год началось формирование Корейской народной армии.

На юге американцы запретили деятельность Коммунистической партии, один за другим от рук неизвестных гибли оппозиционные общественно-политические деятели. В ноябре 1947 года по инициативе США было принято решение о проведении выборов в Конституционное собрание Кореи под формальным контролем ООН.

При этом американцы полностью игнорировали политические процессы, проходившие в Северной Корее, волю её населения и взятые на себя ранее обязательства по участию в создании единого корейского государства.

Всё это вызывало острое недовольство жителей некоторых южнокорейских регионов. Так, после прихода в Корею американцев на острове Чеджудо были арестованы около 2,5 тыс. левых активистов.

3 апреля 1948 года жители острова вышли на демонстрацию в память о корейцах, погибших от рук японских оккупантов, но были обстреляны полицией. Демонстрация переросла в уличные бои, в которых в первый же день погибли около 100 человек.

На Чеджудо были переброшены армейские части с американским военным советником и сформированные из ультраправых активистов «эскадроны смерти». Жители Чеджудо в свою очередь заявили о несогласии с политикой проамериканской администрации и сформировали отряды самообороны. На сторону повстанцев перешла часть переброшенных на остров солдат. Активные боевые действия на Чеджудо продолжались вплоть до лета 1949 года, пока не был убит лидер повстанцев И Тук-ку.

Жертвами карательных операций сеульских властей и правых парамилитарных группировок стали до 60 тыс. местных жителей.

Такая политика не способствовала установлению доверия между северной и южной частью страны.

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В ответ на запуск в Сеуле сепаратного избирательного процесса и обсуждение в марте 1948-го проекта Конституции в северной части полуострова 1 мая было заявлено о намерении разработать свой основной закон и провозгласить Корейскую Народно-Демократическую Республику.

В это время на юге полуострова 10 мая 1948 года прошли выборы, 17 июля была принята Конституция Южной Кореи, 20 июля Конституционная ассамблея выбрала Ли Сын Мана президентом, а 15 августа была провозглашена Республика Корея.

В свою очередь власти Северной Кореи 25 августа провели всеобщие выборы, зарезервировав 360 мест в парламенте для представителей Юга.

«Выборы в органы власти КНДР на Юге проходили подпольно, однако на них всё равно было избрано 316 депутатов Народного собрания — больше, чем на Севере. Поэтому у представителей КНДР были основания говорить о том, что их парламент представляет всю корейскую нацию», — рассказал в интервью RT старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким.

9 сентября было официально объявлено о создании КНДР, главой правительства которой стал Ким Ир Сен.

Территориальный раскол

В 1948—1949 годах сначала Советский Союз, а затем и Соединённые Штаты Америки вывели свои войска с Корейского полуострова, оставив там только военных советников. Но отношения между Севером и Югом от этого не улучшились. Сеул заявил о намерении силой присоединить Северную Корею, и с апреля 1949 года на границе двух республик начались регулярные боестолкновения.

Северокорейские танки Т-34-85

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25 июня 1950 года северокорейская армия перешла границу и развернула наступление на юг. Южнокорейская армия была подготовлена и вооружена хуже Вооружённых сил КНДР, поэтому Пхеньян быстро взял под свой контроль свыше 90% территории полуострова.

Однако Соединённые Штаты, воспользовавшись советским бойкотированием голосования, смогли провести через Совбез ООН резолюцию, которая позволила им вступить в войну с Кореей от имени Организации Объединённых Наций.

В июле армии КНДР удалось разбить и оттеснить американские войска в ходе Тэджонской операции, но в августе США и их союзники смогли стабилизировать фронт. Уже в сентябре высадка американского десанта под Сеулом и контрнаступление с юга поставили под угрозу не только военную операцию, но и существование самой КНДР. И это заставило вступить в войну Китай.

К лету 1951 года между сторонами конфликта установилось равновесие. Граница фактически вернулась на 38-ю параллель. Ещё через два года, 27 июля 1953-го, между американскими и северокорейскими войсками было подписано перемирие. Южная Корея, настаивавшая на продолжении войны, договор о прекращении огня подписывать отказалась. Раскол Кореи стал окончательным, граница между Севером и Югом превратилась в подобие линии фронта, через которую регулярно перелетали снаряды.

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«Государство состоялось»

«Вплоть до 1970-х годов КНДР опережала Республику Корея по развитию и уровню жизни, но потом началось отставание Севера», — отметил Евгений Ким. По словам эксперта, это могло быть связано с тем, что экономика Северной Кореи, как и Советского Союза, оказалась недостаточно гибкой, и её не смогли приспособить к изменяющимся условиям жизни.

Reuters

«То, что хорошо для управления людьми с топорами и пилами, не имеющими даже среднего образования, может не подойти для того, чтобы руководить высококвалифицированным персоналом, оперирующим сложным оборудованием, стоящим миллионы», — подчеркнул Ким.

Однако самые большие проблемы у КНДР начались в 1990-е годы, с развалом социалистического лагеря, на который была завязана вся внешняя торговля республики.

Товарооборот Пхеньяна с Москвой всего за год сократился в 10 раз. В довершение всех бед в середине 1990-х в Северной Корее произошло несколько стихийных бедствий, из-за чего в стране начался голод.

Количество его жертв оценивается в различных источниках по-разному: от 10 тыс. до 3 млн человек. Евгений Ким считает наиболее правдоподобными данные о том, что от недоедания и связанных с ним болезней в Северной Корее умерли до 250 тыс. человек.

На фоне преодоления социально-экономической катастрофы власти КНДР прибегли к политике «сонгун» — «Армия превыше всего», — направленной на то, чтобы сплотить общество и консолидировать его силы в условиях непрекращающегося прессинга со стороны США и их союзников. В итоге Пхеньяну удалось выровнять ситуацию и добиться значительных успехов в отдельных отраслях, в частности в области разработки новейших систем вооружения. В 2016 году впервые за 36 лет в КНДР прошёл съезд правящей Трудовой партии Кореи, на котором был провозглашён курс на развитие ядерных сил и экономики страны.

«Сегодня сельскохозяйственные кооперативы в КНДР делят на звенья, которые имеют право оставлять себе часть продукции и реализовывать её на рынках. Ещё недавно такого не было», — отметил Евгений Ким.

По словам эксперта, вопреки мифам, в КНДР существует разделение политических полномочий между различными органами власти и должностными лицами. Многие полномочия, принадлежащие в других странах единолично президенту, находятся в Северной Корее в компетенции парламента. «Можно сказать, государство состоялось. И оно достаточно устойчиво», — подчеркнул Ким.

«Если сравнивать КНДР с Южной Кореей, то из 13 сеульских президентов пятерых свергли, одного убили, двоих судили, ещё одного затравили до совершения самоубийства. Это очень своеобразные проявления демократии», — отметил учёный.

Сложная перспектива

Перспективы объединения республик, о которых много говорят в последнее время, эксперты оценивают неоднозначно.

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«Это очень сложный вопрос. Об этом на словах говорят политики, это записано в Конституции Республики Корея. Однако многие к этому на самом деле уже не очень-то и стремятся. И прежде всего южнокорейская молодёжь, которая считает, что ей за всё это придётся платить. А цена объединения, по подсчётам учёных, может составить около 2 трлн долларов США. Даже в Германии этот процесс проходил сложно, а там между людьми не было крови», — рассказала RT кандидат политических наук, старший преподаватель СПбГУ Ирина Ланцова.

По её словам, существует два варианта создания единого Корейского государства: поглощение или объединение. Последнее сегодня возможно на условиях конфедерации. «Такой вариант рассматривается, но вопрос — как к нему отнесутся Соединённые Штаты, имеющие серьёзное влияние на Южную Корею? Ведь важнейшее условие Пхеньяна — вывод американских войск с полуострова», — отметила эксперт.

«Когда произошло освобождение Кореи от Японии, в стране сохранялось ещё много феодальных порядков, отсутствовал единый рынок, были сильны диалектные различия. В результате теперь на Севере и Юге даже языки формируются разные. Люди понимают друг друга на 85%. Различия между двумя обществами разительны. Нельзя исключать того, что точку невозврата они могли уже и пройти», — резюмировал Евгений Ким.