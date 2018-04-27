Лидеры КНДР и Южной Кореи договорились соединить железные дороги двух стран
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились начать работу по соединению железных дорог двух государств.
Как передаёт «Рёнхап», об этом говорится в совместной декларации политиков по итогам переговоров.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин заявили о намерении добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.
Кроме того, они пообещали, что войны между их странами больше не будет.
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