Лидеры КНДР и Южной Кореи договорились соединить железные дороги двух стран

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Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились начать работу по соединению железных дорог двух государств.

Как передаёт «Рёнхап», об этом говорится в совместной декларации политиков по итогам переговоров.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин заявили о намерении добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова. 

Кроме того, они пообещали, что войны между их странами больше не будет.

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