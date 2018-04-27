Лидеры КНДР и Южной Кореи договорились соединить железные дороги двух стран

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились начать работу по соединению железных дорог двух государств.

Как передаёт «Рёнхап», об этом говорится в совместной декларации политиков по итогам переговоров.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин заявили о намерении добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Кроме того, они пообещали, что войны между их странами больше не будет.