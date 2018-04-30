Япония и США договорились продолжить давление на КНДР для её денуклеаризации

Вашингтон и Токио договорились продолжить политику максимального давления на Северную Корею для её полной денуклеаризации.

Об этом информирует агентство Kyodo.

Как уточняется, к соответствующей договорённости пришли министр иностранных дел Японии Таро Коно и госсекретарь США Майкл Помпео в ходе состоявшихся в Аммане переговоров.

27 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретились в приграничном пункте Пханмунджом и договорились предпринять усилия для денуклеаризации Корейского полуострова.

Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в ходе беседы с НСН оценил начало переговоров между лидерами двух государств.