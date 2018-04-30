Опрос: почти 65% жителей Южной Кореи верят в планы КНДР по денуклеаризации

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По данным опроса, проведённого компанией Realmeter, 64,7% граждан Южной Кореи верят заявлениям властей КНДР о готовности к денуклеаризации.
Опрос: почти 65% жителей Южной Кореи верят в планы КНДР по денуклеаризации
  • Reuters

Об этом сообщает «Рёнхап».

В свою очередь 28,3% респондентов заявили, что не доверяют обещаниям северокорейской стороны.

Отмечается, что в опросе приняли участие 500 человек.

27 апреля стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретились в приграничном пункте Пханмунджом и условились предпринять усилия для денуклеаризации Корейского полуострова.

Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН оценил начало переговоров между лидерами двух стран.

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