Опрос: почти 65% жителей Южной Кореи верят в планы КНДР по денуклеаризации
- Reuters
Об этом сообщает «Рёнхап».
В свою очередь 28,3% респондентов заявили, что не доверяют обещаниям северокорейской стороны.
Отмечается, что в опросе приняли участие 500 человек.
27 апреля стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретились в приграничном пункте Пханмунджом и условились предпринять усилия для денуклеаризации Корейского полуострова.
Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН оценил начало переговоров между лидерами двух стран.