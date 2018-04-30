Опрос: рейтинг одобрения Мун Чжэ Ина возрос до 70% после встречи с Ким Чен Ыном

По данным опроса, проведённого компанией Realmeter, рейтинг одобрения президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина возрос до 70% после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает «Рёнхап».

Данный показатель на 2,2% превышает данные, который были зафиксированы неделей ранее.

При этом отмечается, что согласно данным исследования, 24,4% опрошенных не одобряют политику южнокорейского президента.

В опросе приняли участие 2502 человека.

27 апреля стало известно, что Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились в приграничном пункте Пханмунджом и условились предпринять усилия для денуклеаризации Корейского полуострова.

Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН оценил начало переговоров между лидерами двух стран.