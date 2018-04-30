Опрос: рейтинг одобрения Мун Чжэ Ина возрос до 70% после встречи с Ким Чен Ыном

Короткая ссылка
По данным опроса, проведённого компанией Realmeter, рейтинг одобрения президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина возрос до 70% после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает «Рёнхап».

Данный показатель на 2,2% превышает данные, который были зафиксированы неделей ранее.

При этом отмечается, что согласно данным исследования, 24,4% опрошенных не одобряют политику южнокорейского президента.

В опросе приняли участие 2502 человека.

27 апреля стало известно, что Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились в приграничном пункте Пханмунджом и условились предпринять усилия для денуклеаризации Корейского полуострова.

Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН оценил начало переговоров между лидерами двух стран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Азия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных