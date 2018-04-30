Власти Южной Кореи демонтируют установленные на границе с КНДР громкоговорители
Отмечается, что Сеул использовал устройства в ходе пропагандистской кампании против Пхеньяна.
В соответствии с достигнутыми на межкорейском саммите договорённостями, процесс демонтажа начнётся во вторник, 1 мая.
Ранее сообщалось о решении южнокорейской стороны прекратить вещание громкоговорителей в демилитаризованной зоне.
27 апреля стало известно, что северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретились в приграничном пункте Пханмунджом и условились предпринять усилия для денуклеаризации Корейского полуострова.
Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН оценил начало переговоров между лидерами двух стран.