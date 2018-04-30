Стала известна дата перевода часов в КНДР для перехода на единый стандарт с Южной Кореей

В Северной Корее 5 мая 2018 года переведут часы для перехода на единый стандарт с Южной Кореей. Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на решение властей КНДР.

По словам северокорейского лидера Ким Чен Ына, именно Пхеньян был инициатором изменения существующего ранее единства. Ранее стало известно о планах Северной Кореи перевести часы на полчаса вперёд. 27 апреля сообщалось, что Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретились в приграничном пункте Пханмунджом и договорились предпринять усилия для денуклеаризации Корейского полуострова. Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН оценил начало переговоров между лидерами двух стран.