«КНДР попытается сохранить ядерный кулак»: чего стоит ожидать от встречи Трампа и Ким Чен Ына

Вашингтон ожидает, что на встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая должна состояться в ближайшие три-четыре недели, Пхеньян представит подробный план по ядерному разоружению страны. Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео. Однако эксперты уверены, что оптимизм Белого дома не имеет под собой веских оснований — если Пхеньян согласится на денуклеаризацию, он больше не сможет разговаривать с оппонентами на равных. По оценке специалистов, Ким Чен Ын будет поддерживать диалог с Западом, но не пойдёт против национальных интересов Северной Кореи.

В ожидании денуклеаризации

Саммит лидеров США и КНДР состоится в ближайший месяц. Об этом сообщил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе митинга в штате Мичиган.

«Я полагаю, что наша встреча (с Ким Чен Ыном. — RT) состоится через три-четыре недели, — сказал Трамп. — Это будет важная встреча по денуклеаризации Корейского полуострова».

По словам американского лидера, он не намерен поступать как бывший госсекретарь Джон Керри, заключивший, как считает Трамп, заведомо невыгодное для США соглашение.

«Если ничего не получится, я уйду», — пообещал своим сторонникам президент.

В свою очередь, новый госсекретарь США Майк Помпео утверждает, что северокорейский лидер хорошо подготовился к встрече с Трампом. В эфире телеканала ABC Помпео рассказал о недавних секретных переговорах в Пхеньяне. Он подчеркнул, что КНДР разработала план освобождения полуострова от ядерного оружия.

«У нас была продолжительная беседа о наиболее сложных проблемах, с которыми сталкиваются наши страны. Он сказал, что готов представить план, который поможет нам достичь этой цели (денуклеаризации. — RT)», — заявил госсекретарь.

Ранее Белый дом и Госдеп США положительно оценили итоги межкорейского саммита, состоявшегося 27 апреля 2018 года. На встрече лидеров Северной и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина была принята Пханмунджомская декларация о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. В ней обе стороны заявили, что больше не будут воевать друг с другом, восстановят железнодорожное сообщение, заключат в этом году мирный договор и предпримут усилия по денуклеаризации Корейского полуострова.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, 27 апреля 2018 года

Reuters

© Korea Summit Press Pool

Первую с 2007 года встречу лидеров двух Корей поддержали в ООН и во многих странах мира. В частности, замглавы МИД России Игорь Моргулов заявил российским СМИ, что итоги саммита «способны оказать благотворное воздействие на атмосферу подготовки встречи» Трампа и Ким Чен Ына. По сообщениям южнокорейских СМИ, российские Владивосток и Хабаровск наряду с Сингапуром и монгольским Улан-Батором рассматриваются в качестве возможных площадок будущего саммита.

29 апреля 2018 года президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин по телефону проинформировал об итогах межкорейского саммита российского лидера Владимира Путина.

«Особо выделено зафиксированное в Пханмунджомской декларации намерение обеспечить безъядерный статус Корейского полуострова путём его полной денуклеаризации», — подчёркивает пресс-служба Кремля.

«Пока всё развивается штатно, по плану северокорейцев, — заявил в интервью RT заведующий Центром российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая. — Целью Ким Чен Ына было создать стратегические ядерные силы на основе того, что досталось ему от отца и деда. А потом уже с этим козырем выйти на диалог на равных со своими противниками. Очередная ступенька на этом пути — межкорейский саммит».

Наследие предков

Несмотря на всеобщее воодушевление, которое принесла встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына, эксперты считают, что говорить о грядущем прорыве в отношениях между Пхеньяном и Вашингтоном пока рано. Скептики, как правило, отмечают, что Ким Чен Ын не первым заявил о денуклеаризации Корейского полуострова. Это словосочетание северокорейская дипломатия использует ещё со времён Ким Ир Сена.

«Если посмотреть документ, который опубликован по итогам переговоров, то видно, что нигде не говорится о денуклеаризации Северной Кореи, речь идёт лишь о Корейском полуострове», — заявил в интервью RT ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким.

Как напомнил аналитик, в марте 2018 года во время общения с посланниками президента Южной Кореи Ким Чен Ын неслучайно сказал, что денуклеаризация — это завет, данный ему предками.

Северокорейцы возлагают цветы перед памятником Ким Ир Сену

Reuters

© KCNA

Сейчас Пхеньян не уточняет, что имеет в виду под денуклеаризацией. Но если посмотреть на традиционную линию северокорейской дипломатии, станет ясно, что отказ страны от ядерного оружия возможен только в том случае, если исчезнет угроза войны со стороны США и Южной Кореи, отмечают политологи.

«Северная Корея понимает денуклеаризацию в глобальном контексте: когда весь мир откажется от ядерного оружия, тогда и КНДР это сделает», — считает Георгий Толорая.

В 1992 году КНДР и Республика Корея подписали Совместную декларацию о сокращении ядерного арсенала на Корейском полуострове, в которой обязались не разрабатывать и не испытывать такое оружие.

Также по теме «Смотрят с настороженностью»: почему азиатские союзники США опасаются результатов встречи Трампа и Ким Чен Ына Американский лидер Дональд Трамп обсудил с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и японским лидером Синдзо Абэ предстоящий диалог с...

Однако документ так и не был реализован. В дальнейшем каждое обострение отношений между Вашингтоном и Пхеньяном приводило к срыву соглашений и переговорных процессов, ограничивавших северокорейскую ядерную программу (рамочное соглашение 1994 года, Совместное заявление о принципах денуклеаризации 2005 года, шестисторонние переговоры с участием КНДР, США, Южной Кореи, Китая и России в 2003—2006 годах).

Как отмечает Евгений Ким, шансы, что США снова откажутся выполнять соглашение с КНДР, весьма велики в свете требований Трампа пересмотреть заключённый в 2015 году Совместный план действий по ядерной программе Ирана.

«Кто поверит американскому президенту, если даже соглашение, которое было подписано при участии Совета Безопасности ООН, он требует пересмотреть?» — задаётся вопросом эксперт.

Что касается информации о закрытии в мае 2018 года северокорейского ядерного полигона Пхунгери, которая подаётся как жест доброй воли Пхеньяна, то ещё в сентябре 2017 года, после проведения последнего испытания водородной бомбы КНДР китайские учёные сообщали о подземных толчках в этом районе. Их причиной, вероятно, было обрушение горной породы на полигоне.

25 апреля гонконгское издание South China Morning Post со ссылкой на китайских исследователей заявило, что полигон закроют, поскольку он непригоден для проведения тестовых запусков. Однако, по мнению ряда экспертов, отказ от ядерных испытаний означает, что Пхеньян сумел создать оружие, способное противостоять США.

«С точки зрения боеспособности, мораторий на ядерные испытания отражает уверенность Северной Кореи, что дальнейшие тесты более не нужны», — отмечает американский журнал The National Interest.

Издание подчёркивает, что заявления о приоритете развития гражданских секторов экономики делал ещё в 1970-х годах Ким Ир Сен, что не мешало Пхеньяну продолжать активно вкладываться в оборону. По мнению аналитиков журнала, прекращение ядерных испытаний поможет КНДР переключиться на развитие обычных вооружений и серийное производство баллистических ракет и ядерных боеголовок. Кроме того, Северная Корея не отказывается от обогащения урана и производства ядерных материалов.

«Работает на опережение»

«Я думаю, что Ким Чен Ын заявит, что не будет разоружаться, — отмечает Евгений Ким. — Им нужны гарантии безопасности. Если США будут готовы на эти условия, им могут предложить начать разрабатывать «дорожную карту» реализации этих гарантий».

Также по теме «Пропагандистская истерия»: зачем США хотят разместить стратегические силы в Южной Корее Вашингтон и Сеул договорились о размещении в Южной Корее американских стратегических сил. Об этом заявили глава Пентагона Джеймс...

В случае согласия Трампа, по мнению эксперта, переговоры можно считать успешными. Будет достигнут некоторый прогресс в отношениях Пхеньяна и Вашингтона, а американский лидер даже сможет рассчитывать на получение Нобелевской премии мира.

Ранее о необходимости предоставить «железобетонные гарантии безопасности» КНДР заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим северокорейским коллегой Ли Ён Хо 10 апреля.

«Трамп получит возможность заявить, что он добился того, что северокорейский лидер согласился на денуклеаризацию, скрывая, что на самом деле речь идёт Корейском полуострове в целом», — подчёркивает Ким.

По словам аналитика, если такое соглашение в итоге будет подписано, то американцы больше не смогут заводить в порты Южной Кореи атомные авианосцы и атомные подводные лодки, а также направлять в воздушное пространство Южной Кореи стратегические бомбардировщики, которые несут бомбы или ракеты с ядерными боеголовками.

Запуск баллистической ракеты, Северная Корея

Reuters

© KCNA

«Ким Чен Ын делает очень умные и стратегически выверенные ходы. Работает на опережение, — считает Толорая. — Он торопит события, чтобы американцы тоже вынуждены были двигаться, если они заявляют, что нацелены на денуклеаризацию».

По мнению эксперта, Пхеньян может пойти на некоторые уступки, но не на полный отказ от ядерного оружия. Один из возможных вариантов — использование в КНДР опыта американской Программы совместного уменьшения угрозы (программа Нанна — Лугара) по сокращению оружия массового уничтожения бывшего СССР. В России она реализовывалась с 1991 по 2015 год. 23 апреля 2018 года сами разработчики программы — бывшие сенаторы Сэм Нанн и Ричард Лугар — на страницах The Washington Post заявили, что такой сценарий был бы весьма желателен.

«Ким, если у него не будет внезапного приступа сумасшествия, никогда не свернёт производство ядерного оружия», — утверждает Георгий Толорая.

По мнению эксперта, КНДР может прекратить производство ядерных материалов, дать соответствующие гарантии верификации этого процесса, но от накопленного потенциала полностью не откажется.

Аналитик отмечает, что Ким Чен Ын намерен «повысить транспарентность своей ядерной программы, снизить опасения американцев, но сохранить ядерный кулак, чтобы разговаривать с оппонентами на равных».