Кандидат от «огня и ярости»: может ли Трамп претендовать на Нобелевскую премию за «примирение Cеверной и Южной Кореи»
- Президент США Дональд Трамп
- Reuters
- © Jonathan Ernst
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм в эфире телеканала Fox News заявил, что президент США Дональд Трамп внёс ощутимый вклад в урегулирование корейского кризиса. Если глава Белого дома закрепит свой «успех», то имеет смысл выдвинуть его кандидатуру на соискание Нобелевской премии мира, считает сенатор.
«Дональд Трамп убедил КНДР и Китай, что он серьёзно настроен на изменение ситуации. Мы ещё не достигли этого (кардинальной перемены. — RT), но если это произойдёт, то президент Трамп заслуживает Нобелевской премии мира», — сказал Грэм.
Таким образом, к заслугам президента США сенатор отнёс угрозы применить военную силу. По словам Грэма, Трамп поставил перед Северной Кореей выбор: стать «нормальной страной» и начать ядерное разоружение или быть разгромленной американскими войсками. И Грэм убеждён, что именно после этого Ким Чен Ын изменил свою политику по отношению к Сеулу.
- Cенатор Линдси Грэм
- globallookpress.com
- © Miguel Juarez Lugo
Корейская оттепель
Напомним, 27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом состоялась встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Руководители двух республик договорились о взаимных визитах и начале переговоров с целью подписания полноценного мирного договора.
В ходе межкорейского саммита была принята декларация, в которой провозглашается курс на недопущение перестрелок и боестолкновений. Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын отметили необходимость превращения демилитаризированной зоны, которая разделяет две республики, в благоприятную для мирной жизни территорию.
По сообщению северокорейского агентства ЦТАК, в декларации прописано, что одной из целей сближения Севера и Юга является «полная денуклеаризация Корейского полуострова путём избавления от ядерного оружия». Также СМИ сообщили о том, что Пхеньян закрыл ядерный подземный ядерный полигон.
Ранее власти КНДР объявили о приостановлении испытаний ракетно-ядерного оружия. Эксперты полагают, что Ким Чен Ын может пойти на ряд существенных уступок в вопросе ядерной программы, но в условиях жёсткого санкционного режима и сохраняющейся угрозы со стороны США, не согласится ликвидировать ядерное оружие.
Предполагается, что на сегодняшний день Северная Корея обладает возможностью нанести удар межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) по территории Соединённых Штатов. В Пхеньяне рассматривают ядерный арсенал как основу суверенитета страны.
- Пуск баллистической ракеты КНДР, 2017 год
- AFP
- © KCNA VIA KNS
Политика нагнетания
Политический кризис на Корейском полуострове начался в конце 1940-х годов и перерос в полномасштабную войну в 1950 году. США приняли активное участие в конфликте на стороне Юга, перебросив в зону боевых действий сотни тысяч военнослужащих. Поддержку Северу оказывали Москва и Пекин.
27 июля 1953 года в Пханмунджоме между двумя враждующими сторонами было заключено соглашение о прекращении огня. По разным данным, потери Севера и Юга составили от 3 до 5,7 млн человек. США потеряли 54,2 тыс. военнослужащих.
После войны Вашингтон взял курс на военное укрепление союзников — Южной Кореи и Японии — и создании в регионе крупных военных баз. В настоящее время общая численность американской группировки в северо-восточной Азии составляет около 80 тыс. человек. США имеют возможность применить против противника силы флота, авиации и морскую пехоту.
Серьёзное обострение в отношениях Пхеньяна и Вашингтона произошло во второй половине 2016 года из-за интенсивных испытаний северокорейцами МБР и ядерных боезарядов. Дональд Трамп до прихода в Белый дом обещал «поладить» с Ким Чен Ыном путём переговоров с глазу на глаз.
Однако в 2017 году президент США неоднократно угрожал нанести удар по КНДР. В ответ Пхеньян распространял через ЦТАК сообщения о готовности «пресекать в корне угрозу и шантаж ядерной войны со стороны США». Северная Корея отказывалась садиться за стол переговоров «до тех пор, пока не будет положен конец американской враждебной политике».
В начале 2018 года в преддверии межкорейского саммита риторика со стороны Пхеньяна и Вашингтона заметно смягчилась. В зарубежных СМИ появилась информация о том, что Белый дом прорабатывает возможность встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа в конце мая 2018 года.
Сам президент США доволен своей политикой в отношении корейского кризиса. 27 апреля он написал в Twitter, что война непременно закончится и корейский народ «должен гордиться» происходящими сейчас событиями.
Однако экспертов насторожило, что должность посла Соединённых Штатов в Южной Корее с подачи Трампа может занять командующий Тихоокеанским флотом США адмирал Гарри Харрис, который известен своей непримиримой позицией по отношению к Китаю и КНДР.
- Корабли американского и южнокорейского флота у Корейского полуострова
- Reuters
«Не внёс никакого вклада»
В беседе с RT директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв заявил, что межкорейский саммит является в первую очередь заслугой властей обеих республик. По его мнению, вклад Трампа состоялся только в том, что он не препятствовал этому важному историческому событию.
«На мой взгляд, рано делать выводы об успехе в урегулировании ситуации на Корейском полуострове. Конечно, саммит — это положительное событие, но стоит подождать итогов переговоров. Сама встреча — достижение Сеула и Пхеньяна. Роль США заключалась лишь в том, что они просто не мешали. Реально Трамп пока не внёс никакого вклада», — сказал Рогулёв.
По словам эксперта, Вашингтон в отношениях с КНДР всегда действовал с позиции силы. Сейчас Белый дом и часть американской элиты уверены в том, что курс политического давления и военных угроз принёс свои плоды. Рогулёв считает, что временный отказ от агрессивной риторики в Вашингтоне трактуют как уступки в процессе мирного урегулирования.
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в комментарии RT заявил, что с 1950 года США «только накручивали эскалацию и напряжённость». Создание подобных «стрессовых ситуаций» — отличительная черта американской внешней политики.
«В политике Трампа ярко проявляется традиционное стремление США спровоцировать напряжённость, а потом, слегка ослабив хватку, объявить о вкладе в урегулирование проблемы. И за это, по мнению сенатора Грэма, Трамп должен получить Нобелевскую премию мира. Сегодня хватает более достойных кандидатур», — пояснил Кошкин.
Эксперт полагает, что Нобелевскому комитету необходимо разработать более чёткие критерии по выдвижению кандидатов из числа политических деятелей. Кошкин назвал «неадекватным» решение о присуждении в 2009 году премии мира президенту США Бараку Обаме «за выдающиеся усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами».
«Подобный инцидент не должен повториться. Очень обтекаемые формулировки позволяют наградить премией мира практически любого. Это поразительно, ведь все понимают, что развязывание войн и нагнетание ситуации приводит к увеличению военного бюджета США и росту экспорта американского оружия. За какие заслуги тогда давать президентам этой страны премию мира», — подчеркнул Кошкин.
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