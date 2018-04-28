В МИД России отметили важность межкорейского саммита для подготовки встречи Трампа и Ким Чен Ына

Нормализация отношений между КНДР и Южной Кореей потребует немало времени и терпения. Такое мнение выразил замглавы МИД России Игорь Моргулов.

«Процесс американо-северокорейского, как, впрочем, и межкорейского, сближения потребует ещё немало времени и терпения», — цитирует дипломата Интерфакс.

По его словам, итоги межкорейского саммита «способны оказать благотворное воздействие на атмосферу подготовки встречи» лидера КНДР Ким Чен Ына и американского президента Дональда Трампа.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН прокомментировал переговоры между КНДР и Южной Кореей.

Встреча лидеров КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина состоялась 27 апреля на границе между странами.

По итогам саммита была принята совместная декларация. КНДР и Южная Корея договорились добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.