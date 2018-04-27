В Совфеде прокомментировали переговоры между КНДР и Южной Кореей

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Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН прокомментировал переговоры между КНДР и Южной Кореей.

«Во всей этой истории есть США с их желанием демонстрировать, что они главные в мире, и важно, чтобы это их желание не привело к каким-то новым шагам, которые повысят конфликтность в регионе», — сказал сенатор.

Он выразил надежду, что лидеры двух Корей смогут продолжить это движение друг к другу без посредников.

Кроме того, Климов заявил о важности корейского сотрудничества для всех стран региона.

Как пояснил сенатор, если на полуострове будет налажена единая система транспортного и железнодорожного сообщения, повышена безопасность мореплавания, рыболовства и судоходства, то это очень выгодно как обеим Кореям, так и всем их соседям, в том числе России.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал исторической встречу лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

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