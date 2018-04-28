СМИ: Сеул и Пхеньян намерены объявить о мирном соглашении

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КНДР и Южная Корея разделяют общую цель добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова и положить конец Корейской войне.

Об этом сообщает агентство «Киодо» со ссылкой на текст Пханмунджомской декларации по итогам саммита южнокорейского президента Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Отмечается, что обе стороны намерены объявить о переходе от существующего перемирия к мирному соглашению.

Встреча двух лидеров состоялась 27 апреля на границе между странами.

По итогам саммита была принята совместная декларация. КНДР и Южная Корея договорились добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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