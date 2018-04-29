В КНДР переведут часы для перехода на единый стандарт с Южной Кореей

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В Северной Корее переведут часы на полчаса вперёд для перехода на единый стандарт с Южной Кореей. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на представителя южнокорейской администрации.

Отмечается, что данное решение было принято в ходе встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

27 апреля сообщалось, что лидеры двух государств встретились в приграничном пункте Пханмунджом и договорились предпринять усилия для денуклеаризации Корейского полуострова.

Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН оценил начало переговоров между Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином.

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