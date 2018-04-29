Ким Чен Ын намерен закрыть ядерный полигон Пхунгери в мае

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил о намерении закрыть испытательный полигон Пхунгери в мае 2018 года. Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на представителя южнокорейской администрации.

По его словам, Ким Чен Ын также планирует пригласить международных экспертов и журналистов для наблюдения за закрытием полигона.

Кроме того, в Сеуле сообщили, что в Пхеньяне не видят смысла в обладании ядерным оружием, если «США официально завершат войну».

27 апреля сообщалось, что Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились в приграничном пункте Пханмунджом.

По итогам саммита была принята совместная декларация. КНДР и Южная Корея договорились добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН оценил начало переговоров двух лидеров.

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