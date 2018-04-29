Ким Чен Ын намерен закрыть ядерный полигон Пхунгери в мае
По его словам, Ким Чен Ын также планирует пригласить международных экспертов и журналистов для наблюдения за закрытием полигона.
Кроме того, в Сеуле сообщили, что в Пхеньяне не видят смысла в обладании ядерным оружием, если «США официально завершат войну».
27 апреля сообщалось, что Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились в приграничном пункте Пханмунджом.
По итогам саммита была принята совместная декларация. КНДР и Южная Корея договорились добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.
Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН оценил начало переговоров двух лидеров.