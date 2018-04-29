Путин заявил о готовности России содействовать урегулированию на Корейском полуострове
«Подтверждена готовность России и далее содействовать налаживанию практического взаимодействия между Республикой Корея и КНДР, в частности — за счёт реализации крупных трёхсторонних инфраструктурных и энергетических проектов», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Отмечается, что в ходе разговора стороны также согласовали график контактов на высшем уровне.
27 апреля сообщалось, что Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились в приграничном пункте Пханмунджом.