Путин заявил о готовности России содействовать урегулированию на Корейском полуострове

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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином подтвердил готовность Москвы и далее содействовать налаживанию взаимодействия между Сеулом и Пхеньяном.

«Подтверждена готовность России и далее содействовать налаживанию практического взаимодействия между Республикой Корея и КНДР, в частности — за счёт реализации крупных трёхсторонних инфраструктурных и энергетических проектов», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что в ходе разговора стороны также согласовали график контактов на высшем уровне.

27 апреля сообщалось, что Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились в приграничном пункте Пханмунджом.

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