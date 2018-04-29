Лидер Южной Кореи проинформировал Путина об итогах встречи с Ким Чен Ыном
Отмечается, что южнокорейский президент подробно проинформировал российского лидера об итогах встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном.
Об этом, как передаёт РИА Новости, говорится в сообщении Кремля.
«Президент Республики Корея подробно проинформировал об итогах своей встречи в Пханмунчжоме с лидером КНДР Ким Чен Ыном», — отмечается в сообщении.
В ходе обмена мнениями обе стороны позитивно оценили достигнутые на этой встрече договорённости.
27 апреля сообщалось, что Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились в приграничном пункте Пханмунджом.
По итогам саммита была принята совместная декларация. КНДР и Южная Корея договорились добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.