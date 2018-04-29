Лидер Южной Кореи проинформировал Путина об итогах встречи с Ким Чен Ыном

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Отмечается, что южнокорейский президент подробно проинформировал российского лидера об итогах встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Об этом, как передаёт РИА Новости, говорится в сообщении Кремля.

«Президент Республики Корея подробно проинформировал об итогах своей встречи в Пханмунчжоме с лидером КНДР Ким Чен Ыном», — отмечается в сообщении.

В ходе обмена мнениями обе стороны позитивно оценили достигнутые на этой встрече договорённости.

27 апреля сообщалось, что Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились в приграничном пункте Пханмунджом.

По итогам саммита была принята совместная декларация. КНДР и Южная Корея договорились добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.