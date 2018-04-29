Трамп поблагодарил Мун Чжэ Ина за помощь в подготовке к переговорам с КНДР

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора поблагодарил южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина за оказанную помощь в ходе подготовки к переговорам между Вашингтоном и Пхеньяном.

«Президент Трамп поблагодарил президента Муна за сотрудничество двух государств в преддверии встречи (Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына. — RT), а также обещал поддерживать контакт в течение ближайших недель», — говорится в сообщении.

Также оба лидера отметили, что денуклеаризация КНДР является залогом процветания страны в будущем.

Ранее Трамп заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном может состояться в ближайшие недели.

СМИ сообщали, что переговоры могут быть проведены в Швейцарии.

В январе эксперт Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил тактику США в отношении КНДР.